Marokko-rellen. Twee agenten gewond, ME zet waterkanon in, noodbevel Den Haag, 29 arrestaties
IS TRADITIE
Gisteravond was het land andermaal getuige van het bekende en terugkerende fenomeen dat na elke overwinning op het WK van
welk land dan ook Marokko pardoes ontstaat: verbroedering. De straten werden na de winst van Marokko op Canada net als eerder gedomineerd door Marokkaanse reljeugd, Marokkaanse reljongeren en andersoortig reltuig. Dat leidde in de Haagse Schilderswijk tot het belagen van politie met stenen, glas en vuurwerk, waarbij twee agenten en een verkeersregelaar gewond raakten. Een noodbevel werd afgegeven, het waterkanon ingezet en 29 arrestaties volgden. Maar het feestje werd ook in Rotterdam en Utrecht op soortgelijke wijze gevierd (sfeerbeeld hieronder). En dan is het belangrijk om te benadrukken wat we van de vorige keer hebben geleerd: deze Marokko-rellen door Marokkanen na de wedstrijd van Marokko hebben natuurlijk helemaal NIETS met Marokkanen te maken, anders zouden bepaalde politici straks nog iets over minder minder minder kunnen twitteren of zo.
Één voordeel dan van wedstrijden die niet om 03.00 uur maar op het schappelijke tijdstip van 19.00 uur worden gespeeld: de rellen zijn tenminste voor middernacht klaar, zodat de hardwerkende Nederlander zondag gewoon weer op tijd en zonder files naar zijn werk kan. Zin in Frankrijk - Marokko nu!
Update - In Amsterdam zijn na de winst van Marokko drie gewonden gevallen bij een botsing tussen een scooter en fatbike. Of ze voor Marokko waren is niet bekend. Wel bekend: "De politie laat weten dat de motorscooterrijder – een 18-jarige Amsterdammer – uit het ziekenhuis is en is aangehouden. Naast dat hij geen rijbewijs had, was de motorscooter waarop hij reed ook nog eens gestolen."
Nog iemand bezwaar tegen minder, minder, minder?#CANMAR #Schilderswijk pic.twitter.com/15871uDMa3— Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 5, 2026
SFEER!
23:00 uur in de #Schilderswijk in #DenHaag na winst #Marokko. Vuurwerk naar de politie. Er zou nu een #noodbevel zijn afgegeven. Mobiele Eenheid is omgehangen met schilden en helmen. pic.twitter.com/VyldXb3DTt— Owen (@_owenobrien_) July 4, 2026
En daar is de ME en het waterkanon in #DenHaag. Vegen in de #Schilderswijk na #Marokko. Bekijk even de hele video. pic.twitter.com/rLGLepMzFd— Owen (@_owenobrien_) July 4, 2026
Politie kan weer aardig oefenen
Aanhouding in de #Schilderswijk na winst #Marokko. pic.twitter.com/JCjuPcBvjz— Owen (@_owenobrien_) July 4, 2026
Aanhouding nummer twee in de #Schilderswijk. Het is onrustig. Zojuist tijdens uploaden van video wordt naast mij politie bekogelt met vuurwerk. #Marokko. pic.twitter.com/joTAshGMOI— Owen (@_owenobrien_) July 4, 2026
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