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Column Yesim Candan: 'Marokkaanse vagina schoonste vagina van Nederland'

Kijk dat is nou die biculturele verrijking

column over vagina's van yesim candan

Zeggen wij dus niet, zegt Yesim Candan, die met haar 'biculturele vriendinnen' de zaken des levens (vagina's) besprak op een terras op de Amsterdamse Nieuwmarkt. Specifieker: dat zegt Candans Nederlandse vriendin (bicultureel?), die verloskundige is en het kan weten. Goed, omdat u ons niet gelooft, hier het citaat uit Candans column: "Een Nederlandse vriendin op het terras, die verloskundige is, knikte instemmend: 'De schoonste vagina’s die ik zie, zijn vaak die van Marokkaanse vrouwen.' Mijn andere vriendin haalde haar schouders op. 'Logisch, we douchen vaak twee keer per dag en na elk toiletbezoek spoelen we na met water.'" Kunt u denken: logisch want Marokkaanse vrouwen zijn vaak schoonmaakster. Maar ze zijn soms ook agent. Laten we dus gewoon blij zijn dat Marokkanen ons niet alleen couscous en rellen, maar ook de verzorgde vulva brengen. Zijn wij ff een frisse neus halen (op de Nieuwmarkt).

Heel normaal: 'een paar' vriendinnen die dat out of the blue vragen

candan-column over vagina's

Knoop het in uw oren!

prachtig einde van candans column
Tags: marokkanen, vagina, schoon, yesim candan
@Dorbeck | 17-07-26 | 20:30 | 194 reacties

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