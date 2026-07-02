Drie fragmentjes van RTL naar aanleiding de nieuwe asielincidentenmonitor van het WODC (wetenschappelijk onderzoeksbureau van het ministerie Justitie). Eén: "Opvallend is dat relatief veel alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv’ers) verdacht werden van een misdrijf." Groepsfoto boven. Vrouwen en kinderen wilden dit keer niet op de gevoelige plaat. Twee: "Marokkanen, Algerijnen en Tunesiërs zijn sterk oververtegenwoordigd in de incidenten. 33 procent van alle Algerijnse COA-bewoners was betrokken bij een incident, en 31 procent van de Marokkaanse bewoners. Op de derde plaats staan asielzoekers uit Tunesië met 25 procent." Dat zijn eigenlijk verdachten van misdrijven, maar bij de cijfers voor incidenten scoren deze groepen ook hoog. Punt is: die komen uit VEILIGE LANDEN dus die kunnen lekker met z'n allen terug naar Algerije, Marokko en Tunesië. Die Marokkanen kunnen zelfs beter voetballen dan Nederlanders dus die mogen terug, de Tunesiërs kunnen niet beter voetballen dan Nederland maar die mogen óók terug. Drie, tevens de kop van het rapport: "Overgrote deel van asielmigranten nog nooit verdacht van een misdrijf." Dat is een manier om naar het rapport (hierrrr) te kijken, een andere manier is te constateren & concluderen dat het aantal betrokken bij geweldsincidenten tussen 2019 en 2025 is geëxplodeerd. Bij meer dan een derde van alle incidenten is... een Syriër betrokken. En voor al die asielzoekers die zich wel aan onze wetten, regels, normen & waarden houden: leg de palmbladeren klaar! Rijd de asielzoekers op een platte kar door uw dorp! HOSANNA! Gezegend zij die komen in de naam van de Heer!