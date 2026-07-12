Er zitten ca. 2.000 gasten bij elkaar en het is iedere avond rellen, vechten, slaan, intimideren en chaos. Het is zelfs zo erg en vervelend, dat het Rode Kruis dat over de hele wereld actief is in de gevaarlijkste brandhaarden niet meer in Ter Apel durft te zijn. Kennelijk grijpt de beveiliging niet of nauwelijks in en dus was het vannacht gewoon weer raak. "Vooral een klein groepje mannen zocht steeds de confrontatie op met elkaar en met vluchtelingen uit het aanmeldcentrum. Bij een opstootje kreeg een oudere vluchteling die langsliep ogenschijnlijk uit het niets een trap van een van deze mannen. Bij de vechtpartij die daarop volgde, grepen beveiligers in eerste instantie niet in. Toen de oudere man op de grond belandde, mengden diverse omstanders zich in de vechtpartij." En: "Bij een andere vechtpartij greep de politie in, maar werden geen aanhoudingen verricht." En: "Tijdens meerdere opstootjes werden flesjes bier kapotgeslagen."

Paar vragen. Hoe kan het dat 'met name een klein groepje mannen' (waar de NOS hier ook de nadruk op legt) herhaaldelijk de confrontatie zoekt met vluchtelingen uit het aanmeldcentrum? Wie zijn de mannen als zij niet asielzoekers van het aanmeldcentrum zijn? Komen ze uit Ter Apel of zijn het 'andere' asielzoekers? Waarom worden de leden van dat 'kleine groepje mannen', als we blijkbaar toch weten wie het zijn, niet aangepakt en in de cel gesmeten? Waarom staan die beveiligers erbij te kijken als een stel doetjes? En waarom grijpt de politie niet in als ze ter plaatse moeten komen? Als het iedere avond uit de hand loopt, waarom wordt er dan niemand opgepakt? Wanneer halen we de ME erbij? Wanneer (maar neem de tijd hoor) kunnen we een keer wat daadkracht verwachten van de politiek? En tot slot: iedere week komen er nog steeds 600 - 1.000 nieuwe asielzoekers bij in Nederland, terwijl er geen politiek idee, geen beleid, geen plek, geen draagvlak, geen capaciteit en geen woning is, dus: waarom blijft die kraan maar open staan?