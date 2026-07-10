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Rode Kruis en VluchtelingenWerk stoppen met hulpverlening in Ter Apel na meerdere incidenten met 'groepje mannen'

Vluchtelingenwerk ontvlucht Ter Apel - tevens STAMCAFÉ

Vluchtelingen in Ter Apel

Even uitvogelen hoe dit de schuld is van Geert Wilders maar: de vluchtelingenvriendjes van het Rode Kruis en VluchtelingenWerk STOPPEN met hulpverlening in Ter Apel. Komt allemaal door de inmiddels gevaarlijke overlast van 'een groepje mannen' dat weinig tot geen kans maakt op asiel in Nederland. Nou jaaaaa dat doen ze anders nooooooooooit! Die 'mannen' gaan dus maar hulpverleners lastigvallen - barmhartige Samaritanen die daar juist zijn voor de asielzoekers. Hulpverleners die water, dekens en maaltijden uitdelen, ondersteuning geven, hulp proberen te bieden, of desnoods een luisterend oor. De laatste week liepen de gemoederen in de wachtrij van Pretpark Nederland weer eens hoog op: steekpartijen, vechtpartijen, gezeik. En terwijl Bartje van den Brink smeekt om meer spreiding tikt de asiel-drup-0-meter van ons woningloze landje gewoon door: 710, 670, 690, 890...

Tags: asielzoekers, rode kruis, vluchtelingenwerk
@Mosterd | 10-07-26 | 22:10 | 35 reacties

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