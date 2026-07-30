"Duizenden" amfibische Marokkanen bestormen Ceuta, Spanje
Ja dit is wel een invasie en nee Europa overleeft deze demografische vervanging niet tenzij er heel doelmatig ingezet wordt op deportatie en grensbescherming naar Pools en Hongaars model
Sloveense premier Janez Janša: 'criminelen expres laten vluchten is onofficieel Marokkaans beleid'
Vooropgesteld, volgens de Sloveense premier is dit dus onofficieel Marokkaans overheidsbeleid om van de eigen criminelen af te zijn: Marokkaanse autoriteiten wachten bewust twee weken met het arresteren van verdachten, om hen 'de kans' te geven hun straf te ontlopen door naar Europa te 'vluchten'. Dat klinkt heel plausibel en dat is het ook, zozeer zelfs dat uw nieuwe buren het gewoon zelf tegen de Spaanse camera's zeggen, hier en hier (of na breek).
Maar goed, burgemeester van Ceuta Juan Jesús Vivas zegt dat er nu sprake is van een "nationale noodtoestand", en vraagt communistische premier Sanchez hier met een federale politiemacht onder centraal bevel grip op te gaan krijgen. Leuk zo'n vraag, maar Sanchez wist dat dit ging gebeuren toen hij aankondigde massaal illegale immigranten te zullen naturaliseren, en er vervolgens meer dan een miljoen aanvragen binnenkwamen. Wie had die aanzuigende werking nou aan zien komen! Enige nuance is overigens op z'n plaats: er zitten ook Algerijnen tussen.
En dan vraagt u zich misschien af, waarom doet de Spaanse premier dit? Carl Jung zou zeggen: als je niet weet waarom iemand iets doet, kijk dan naar het resultaat, en dat resultaat is de reden. Of, zoals het gezegde luidt: "the purppose of a system is what it does." Beelden van een eindeloze vijandige biomassa die je nooit meer weg krijgt, na de breek.
UPDATE - Premier van Spanje kondigt een 'onmiddellijk ingrijpen' aan, werkt daarvoor samen met Marokkaanse en internationale autoriteiten. We gaan het zien!
Houd de online grensbewaking waterdicht
El País spreekt van "duizenden" indringers
Una oleada de personas, miles de ellas, ha cruzado sin control de Marruecos a Ceuta. La Guardia Civil y los medios de emergencia, superados, solo se ocupan de los heridos. Los agentes han tenido que abrir las verjas, porque querían evitar que se forme un tapón… pic.twitter.com/pYFnAmbgLw— EL PAÍS (@el_pais) July 30, 2026
Van harte: uw nieuwe buren
IN CRE I BLE #Ceuta cientos de marroquíes a la carrera tras llegar a nado al espigón del Tarajal#FronteraSur #Haraga #Inmigracion pic.twitter.com/qVA6MwDuxU— KARIM PRIM (@KARIMPRIM) July 30, 2026
¡SOS Ceuta!— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 30, 2026
No vienen huyendo de ninguna guerra, ni de la pobreza. Es una invasión. Son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras para que después deambulen por las calles de España diciendo "Viva Pedro Sánchez".… pic.twitter.com/Vuk2PeSIsb
Ceuta ha caído. pic.twitter.com/XmMkNGKkIR— David Santos (@davidsantosvlog) July 30, 2026
Siguen desplazándose miles de marroquíes hacía la frontera de Ceuta. pic.twitter.com/rrFYSUfSaT— David Santos (@davidsantosvlog) July 30, 2026
📹 | Otra mañana de centenares de entradas de inmigrantes a Ceuta pone en jaque a la ciudad autónoma https://t.co/b12X0lwK1Y pic.twitter.com/jZNFqmsAVl— EL PAÍS (@el_pais) July 30, 2026
🇪🇸🇲🇦 Thousands of illegal migrants are storming the Spain-Morocco border right now pic.twitter.com/P3Do2PImzc— Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026
Cientos de jóvenes marroquíes cruzaron la frontera de Ceuta en las últimas 24h.— Taleb Alisalem (@TalebSahara) July 29, 2026
No son ni exiliados de guerra ni refugiados políticos, ni mucho menos mujeres y niños.
Todos hombres jóvenes en buen estado.
Cuando esto pasa, quiere decir que el régimen marroquí quiere algo. pic.twitter.com/RhsKQKQ3Ri
Een eindeloze vijandige biomassa
Cadena humana entrando a Ceuta. pic.twitter.com/O4RYVBu02z— RescueYou (@RescueYou247TW) July 30, 2026
◼️ ¿Qué está pasando en Ceuta? La presión migratoria alcanza niveles críticos y la ciudad afronta uno de sus momentos más complejos de los últimos años.— El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) July 30, 2026
📍 Tienes toda la información en El Faro de Ceuta a través de nuestro enlace en bio.#Ceuta #FronteraSur #Inmigración pic.twitter.com/igHhBJDB1B
Naffers vertellen zelf dat ze gezocht worden door Marokkaanse politie wegens geweldsmisdrijven en daarom op de vlucht is
Este marroquí asegura que se ha ido de marruecos porque tiene problemas con la policia por delinquir— Anonymous Tabarnia 🃏 (@Anonymous_TA) July 30, 2026
España es un jodido ESTERCOLERO pic.twitter.com/VkSfZcrNhp
Un criminal marroquí que acaba de entrar ilegalmente en Ceuta, admite que lo expulsaron de Holanda para no cumplir una pena de 5 años y le quitaron el pasaporte español.— David Santos (@davidsantosvlog) July 30, 2026
Además, dice que tiene hepatitis C.
Vienen criminales y enfermos. pic.twitter.com/Jbtdph3GTI
Bijzonder hoe dat gaat ja
No tribal ruler or ancient king would remain legitimate while flatly refusing to guard his own boundaries and protect his people.— Morgoth (@MorgothsReview) July 30, 2026
Democracy, perhaps uniquely, seems to be capable of simply rejecting the most basic concepts of the social contract and remaining legitimate. pic.twitter.com/KhFiwgE2p2
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