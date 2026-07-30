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"Duizenden" amfibische Marokkanen bestormen Ceuta, Spanje

Ja dit is wel een invasie en nee Europa overleeft deze demografische vervanging niet tenzij er heel doelmatig ingezet wordt op deportatie en grensbescherming naar Pools en Hongaars model

Sloveense premier Janez Janša: 'criminelen expres laten vluchten is onofficieel Marokkaans beleid'

Vooropgesteld, volgens de Sloveense premier is dit dus onofficieel Marokkaans overheidsbeleid om van de eigen criminelen af te zijn: Marokkaanse autoriteiten wachten bewust twee weken met het arresteren van verdachten, om hen 'de kans' te geven hun straf te ontlopen door naar Europa te 'vluchten'. Dat klinkt heel plausibel en dat is het ook, zozeer zelfs dat uw nieuwe buren het gewoon zelf tegen de Spaanse camera's zeggen, hier en hier (of na breek).

Maar goed, burgemeester van Ceuta Juan Jesús Vivas zegt dat er nu sprake is van een "nationale noodtoestand", en vraagt communistische premier Sanchez hier met een federale politiemacht onder centraal bevel grip op te gaan krijgen. Leuk zo'n vraag, maar Sanchez wist dat dit ging gebeuren toen hij aankondigde massaal illegale immigranten te zullen naturaliseren, en er vervolgens meer dan een miljoen aanvragen binnenkwamen. Wie had die aanzuigende werking nou aan zien komen! Enige nuance is overigens op z'n plaats: er zitten ook Algerijnen tussen.

En dan vraagt u zich misschien af, waarom doet de Spaanse premier dit? Carl Jung zou zeggen: als je niet weet waarom iemand iets doet, kijk dan naar het resultaat, en dat resultaat is de reden. Of, zoals het gezegde luidt: "the purppose of a system is what it does." Beelden van een eindeloze vijandige biomassa die je nooit meer weg krijgt, na de breek.

UPDATE - Premier van Spanje kondigt een 'onmiddellijk ingrijpen' aan, werkt daarvoor samen met Marokkaanse en internationale autoriteiten. We gaan het zien!

Houd de online grensbewaking waterdicht

El País spreekt van "duizenden" indringers

Van harte: uw nieuwe buren

Een eindeloze vijandige biomassa

Naffers vertellen zelf dat ze gezocht worden door Marokkaanse politie wegens geweldsmisdrijven en daarom op de vlucht is

Bijzonder hoe dat gaat ja

Dankbaar voor onze verslaggeving?

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Tags: Ceuta, Spanje, Marokkanen
@Spartacus | 30-07-26 | 15:01 | 330 reacties

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