Ceuta. 'Honderden alleenstaande minderjarige Marokkanen toch naar Spaanse vasteland', nog '3.000 tot 5.000' Marokkanen in stad
De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken gaf gisteren de nieuwe schatting dat er in totaal 72.000 Marokkanen overgestoken waren, waaronder dus ook die "tenminste een tiental" veroordeeld voor terroristische misdrijven
Ooohhh wat zijn ze zielig die 'minderjarigen'
🚨 Ceuta is exploding (+1600%).— GDams (@Gdams70) August 3, 2026
The “unaccompanied minors” are dancing, filming, living it up.
Tomorrow: redistributed across Spain → Schengen → France.
No vote. No debate. On your dime.
Sánchez + Macron = the same scam.
This isn’t help. It’s a land grab.
Borders or submission.… pic.twitter.com/k2oxPsRWUS
Van die oorspronkelijke 72.000 verblijven er nu nog 'slechts' 3.000 tot 5.000 in het stadje met slechts 85.000 inwoners, waaronder 'zo'n 1.100 alleenstaande minderjarigen'. Ceuta had maar plaats voor 29 van zulke minderjarigen, en die heten dus heel zielig te zijn - alsof ZE hier nooit minderjarig zijn als ze hun terreurbewind starten - en mogen daarom niet een paar meter terug voorbij het Marokkaanse grenshek met open poort bewogen worden.
Sterker nog, ze worden binnenkort naar het Spaanse vasteland gevaren, om daar in een Zuid-Europees land op kosten van de Noord-Europese belastingbetaler voor zich te laten zorgen. Reuters schrijft: "Spain's Ceuta (...) is seeking the transfer of hundreds of unaccompanied minors still in the enclave to mainland Spain, local leaders confirmed on Wednesday. Though the vast majority of migrants have since returned to Morocco, roughly 1,100 unaccompanied minors who arrived before and during the influx – and cannot be summarily deported – remain, according to local government."
De verdeelsleutel lag sinds augustus 2025 overigens al klaar: "De regering heeft de immigratiewet hervormd om minderjarige migranten zonder gezinssteun te herverdelen. Deze wet voorziet in een bindende en op solidariteit gebaseerde opvang door de andere autonome regio's, met een verhouding van 32,6 plaatsen per 100.000 inwoners."
Want ja, dit is hoe Europa werkt: iedereen ter wereld heeft het mensenrecht op een fatsoenlijk bestaan, behalve inheemse Europeanen. Dus als een """rechter""" met de modale mensenrechtenfetisj oordeelt dat de mensenrechten van deze minderjarigen geschonden worden door ondermaatse opvang, dan zal de inheemse Europeaan daar nu eenmaal fiscaal en qua sociale cohesie voor op moeten draaien. En dat tot Europa niets meer te geven heeft, omdat het Europa niet meer is.
Ja-ha heel zielig
A Moroccan boy in Ceuta was seen pleading with Spanish soldiers not to return him across the border.— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 4, 2026
He was reportedly handed over to Spanish Civil Guard, as unaccompanied minors are meant to be granted protection. pic.twitter.com/JMrZ4NqX9m
Het is niet vol, het is druk!
Así estan las calles de Ceuta, parece una ciudad cualquiera de Marruecos— Anonymous Tabarnia 🃏 (@Anonymous_TA) August 5, 2026
La ciudad esta totalmente DEVASTADA pic.twitter.com/d90sBwJ957
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