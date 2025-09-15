Voor het eerst in de zaak is er een verdachte gearresteerd die direct betrokken zou zijn bij de hallucinante mishandelingen en vernederingen, waarbij een pistool in de mond en naaktheid de regel waren. De politie schrijft: "In het onderzoek naar de recente onrust en incidenten in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem is zondagavond een nieuwe aanhouding verricht. Eén verdachte is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de ernstige mishandeling en beroving in het kader van het conflict tussen jeugdgroepen." Daarbij zijn er zaterdag twee jongens aangehouden met wapens en munitie. "Het gaat om een 19-jarige jongen uit Beverwijk. Bij een reguliere controle van jeugd in Haarlem is ook een minderjarige jongen uit Haarlem aangehouden voor het overtreden van de wet wapens en munitie. De twee verdachten worden vandaag gehoord." En we hebben het nu wel steeds over het mannenprobleem (in dit geval volgens de betrokkenen Turkse en Marokkaanse mannen), maar ook de vrouwen roeren zich. "Daarnaast ontstonden in het centrum van Beverwijk zaterdagavond een tweetal opstootjes. Hierbij zochten een aantal jonge vrouwen uit Haarlem de confrontatie op met een andere groep jonge vrouwen uit Beverwijk." Participatiemaatschappij heet dat! Of eisen ze de nacht op?