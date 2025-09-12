Hoogst opmerkelijke ontwikkelingen in Keurig Nederland. In Beverwijk en Heemskerk houden het Castor College, het Dalí College, SKILLS, Forta en Fourteens vandaag per noodbevel allemaal de deuren gesloten, zo meldde de burgemeester van Beverwijk Martijn Smit gisteravond. "De reden voor de sluiting is niet de directe dreiging van geweld, maar wel dat er op dit moment ongelofelijke onrust is op social media." Ook geldt de komende drie dagen een samenscholingsverbod voor meer dan drie mensen en een verbod op gezichtsbedekkende kleding in omliggende gebieden het Europaplein, het gebied rond Sporthal Beverwijk oftewel ’De Walvis’, de sportvelden van DEM, de Cruyff Court en het Marloterrein. Die dreiging van geweld betreft specifiek schietpartijen, op basis van o.a. de onderstaande waarschuwing daarvoor.

De geweldsdreigingen vinden plaats tussen middelbare scholieren van bovengenoemde scholen, en neemt vrij hallucinante vormen aan. "Op platformen als Tiktok en Snapchat gaan onder jongeren AI-gegenereerde video’s rond waarbij het Castor College en het Dalí College exploderen. (...) Naast video’s van nepexplosies bij scholen circuleren namelijk ook meerdere videobeelden van een jongen die wordt gemarteld, naar verluidt bij een picknicktafel in park Overbos. Zijn ogen zijn dichtgetapet, hij ligt op zijn rug met een pistool in de mond, zijn broek wordt omlaag getrokken en zijn geslachtsdeel komt in beeld. Onder in beeld staat de tekst: ’Beverwijkers houden van Schalkwijkers pijpen’. In een andere video wordt dezelfde jongen herhaaldelijk door een groep tegen het hoofd getrapt en geschopt." Zie een geanonimiseerde selectie uit die video's boven- en onderstaand.

Het is volgens de burgemeester onduidelijk 'welke' scholieren er nou precies achter zitten. Het Noordhollands Dagblad schrijft: "Op social media wordt met de beschuldigende vinger gewezen naar ’allochtone jongeren’ die de overlast zouden plegen. Raadslid Mark Nijman van Forum voor Democratie vroeg de burgemeester in de raadzaal of hij zich herkent in dat beeld. Smit neemt daar afstand van. „Ik bevestig dat niet, want ik sluit helemaal niemand uit. Het zijn allochtonen en autochtonen die crimineel gedrag vertonen. Dit is een veelkoppig monster. Het is niet één groep of één persoon of fenomeen dat dit veroorzaakt.”" De jongeren in de door de redactie bekeken video's lijken echter overwegend, dan niet uitsluitend jongens met een migratie-achtergrond te zijn - de slachtoffers incluis.

Er is nog niet besloten of de scholen volgende week weer open gaan.