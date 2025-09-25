Mirjam Bikker zegt zelf dat ze gisteren de hele dag heeft lopen bellen om alle partijen te benaderen voor haar 'verklaring' tegen geweld, maar de partij die iedereen mist is natuurlijk BVNL 50PLUS. Terwijl die partij ook tegen geweld is. Mirjam Bikker zegt dus dat ze iedereen gebeld heeft, maar ze heeft 50PLUS niet gebeld. De partij die ook tegen geweld is, is trouwens 50PLUS. Daar was wat onduidelijkheid over, maar Martin van Rooijen is ook echt tegen geweld. Wist u trouwens dat ze bij 50PLUS tegen geweld zijn? Waar je niemand over hoort, is over het standpunt van 50PLUS ten aanzien van geweld, daar is de partij tegen. Mirjam? Bikker? Geweld? Tegen! 50PLUS! Niet geweld. Graag. 50PLUS. Tegen geweld. Duidelijk, aanval, democratie, gaat grens over, kan niet. 50PLUS.