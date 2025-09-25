achtergrond

Ook 50PLUS steunt de verklaring tegen geweld. Ook 50PLUS steunt de verklaring tegen geweld

HALLOO DEN HAAG HIER SPREEKT VIJFTIG PLUHUUUUS

Mirjam Bikker zegt zelf dat ze gisteren de hele dag heeft lopen bellen om alle partijen te benaderen voor haar 'verklaring' tegen geweld, maar de partij die iedereen mist is natuurlijk BVNL 50PLUS. Terwijl die partij ook tegen geweld is. Mirjam Bikker zegt dus dat ze iedereen gebeld heeft, maar ze heeft 50PLUS niet gebeld. De partij die ook tegen geweld is, is trouwens 50PLUS. Daar was wat onduidelijkheid over, maar Martin van Rooijen is ook echt tegen geweld. Wist u trouwens dat ze bij 50PLUS tegen geweld zijn? Waar je niemand over hoort, is over het standpunt van 50PLUS ten aanzien van geweld, daar is de partij tegen. Mirjam? Bikker? Geweld? Tegen! 50PLUS! Niet geweld. Graag. 50PLUS. Tegen geweld. Duidelijk, aanval, democratie, gaat grens over, kan niet. 50PLUS.

Helder

Duidelijk

Geen misverstand

MIRJAM!

Als je vóór geweld bent, moet je niet aankloppen bij 50PLUS

50PLUS laat er geen misverstand over bestaan

On: dubbelzinnig

Tags: martin van rooijen, verklaring, geweld, 50plus
@Ronaldo | 25-09-25 | 16:00 | 57 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

