Vooropgesteld: het geweld kwam van rechts, van extreemrechts welteverstaan, en domme complottheorietjes doen daar niets aan af. Des te belangrijker dus dat de meest rechtse partijen het afkeuren, zoals FVD en PVV keurig deden. Een ferme tegenslag voor wie al jaren wensdenkt dat deze radicaalrechtse partijen stiekem extreemrechts zijn (termen hier uitgelegd door de notoire antifascisten van De Correspondent). Dan valt er een gesprek te voeren over het verband tussen retoriek (ook wel: De Toon™) en politiek geweld, en dat gesprek gaat om 10.15 dan ook in een Kamerdebat gevoerd worden. In aanloop daarnaar wilde de KumbayaUnie met alle fracties een gezamenlijk statement afgeven, maar omdat er verkiezingen aankomen bedankten eigenlijk alle partijen links van het midden onvriendelijk. D66 wil bijvoorbeeld niet meedoen omdat PVV en FVD meedoen, terwijl het om herhaling in de toekomst te voorkomen juist belangrijk is dat PVV en FVD meedoen. "Op deze manier, denken wij, werkt het vooral om wat Forum en PVV doen wit te wassen", aldus geopolitiek-duider Jan Paternotte. Nou, graag of niet hè.