achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

ChristenUnie wil Kamerbreed statement tegen extreemrechts geweld, GroenLinks-PvdA, D66, SP, Denk, Volt en de Partij voor de Dieren weigeren

Geweld onaanvaardbaar, PVV en FVD nog onaanvaardbaarder

Vooropgesteld: het geweld kwam van rechts, van extreemrechts welteverstaan, en domme complottheorietjes doen daar niets aan af. Des te belangrijker dus dat de meest rechtse partijen het afkeuren, zoals FVD en PVV keurig deden. Een ferme tegenslag voor wie al jaren wensdenkt dat deze radicaalrechtse partijen stiekem extreemrechts zijn (termen hier uitgelegd door de notoire antifascisten van De Correspondent). Dan valt er een gesprek te voeren over het verband tussen retoriek (ook wel: De Toon™) en politiek geweld, en dat gesprek gaat om 10.15 dan ook in een Kamerdebat gevoerd worden. In aanloop daarnaar wilde de KumbayaUnie met alle fracties een gezamenlijk statement afgeven, maar omdat er verkiezingen aankomen bedankten eigenlijk alle partijen links van het midden onvriendelijk. D66 wil bijvoorbeeld niet meedoen omdat PVV en FVD meedoen, terwijl het om herhaling in de toekomst te voorkomen juist belangrijk is dat PVV en FVD meedoen. "Op deze manier, denken wij, werkt het vooral om wat Forum en PVV doen wit te wassen", aldus geopolitiek-duider Jan Paternotte. Nou, graag of niet hè.

Campagne!

Tags: elsfest, extreemrechts, d66, campagne
@Schots, scheef | 25-09-25 | 08:25 | 194 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

LIVE. Het is eindelijk zover, Elsfest 2025

Mainstream media negeren het volledig maar dit is een waterscheiding

@Schots, scheef | 20-09-25 | 12:29 | 613 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.