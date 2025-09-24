Ja dat was een beetje een rare vertoning gisteren in de Tweede Kamer, die heel graag wilde dat minister Foort van Oosten de rellen bij Elsfest, die extreemrechts waren, extreemrechts noemde. Dat weigerde hij in eerste instantie, wat leidde tot rellen vragen bij de interruptiemicrofoon, een surrealistisch interview met EenVandaag en uiteindelijk een draai van Van Oosten die toch erkende dat de rellen extreemrechts waren. En nu blijkt dus dat de minister van de NCTV, bekend van internet, een advies had gekregen waarin de rellen ook "rechts-extremistisch" heeft genoemd.

"Daarin wijst de dienst de minister erop dat er „leden van rechts-extremistische groeperingen” op het anti-asielprotest in Den Haag waren afgekomen, en hooligans die zich als rechts-extreem profileerden door met prinsenvlaggen te zwaaien en leuzen te scanderen als „buiten met buitenlanders” en „azc weg ermee”. Het uitgedragen beeld, met „donkere kleding” en „gezichtsbedekking” was „intimiderend” en „bewust” rechts-extremistisch, schreef de dienst in het dossier dat NRC inzag."

Niet zo'n gek advies, als er Voorpost-gekkies, iemand die zich Appie Siegheil, noemt, deze knakker en dit soort tuig op kwamen dagen op een demonstratie waarover u afgelopen maandag al op GeenStijl kon lezen dat totale gek Eldor van Feggelen als (mogelijke) spreker stond geprogrammeerd. Het feit dat Els_rechts (die naam is wellicht ook een hint over in welke hoek de demonstratie geplaatst moet worden) de spreker schrapte op basis van informatie die exact 1 seconde googelen kost, leert u ook wel hoeveel moeite er is gedaan om extreemrechts tuig te weren. Wat Els ook niet heeft gedaan, maar Powned gisteren al wel en de Volkskrant vanochtend ook, is kijken wie er nou precies achter het Facebook-account 'Antifa Nederland' zit dat opriep tot een tegendemonstratie, om erachter te komen dat dat in ieder geval niet in Nederland bekende antifascistische activisten zijn. Er waren dus extreemrechtse rellen afgelopen zaterdag, en dat vindt de NCTV ook. Benieuwd waar er morgen nou nog over gedebatteerd moet worden.