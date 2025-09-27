Gaat Geert Dales weg bij BVNL?
Voortreffelijk oord voor wat reflectie. Goed weekend allemaal! pic.twitter.com/ogZnR7h4Sh— Geert Dales (@DalesGeert63675) September 26, 2025
Er is iets aan de hand met Geert Dales. Op 11 juli van dit jaar kondigde de nummer 17 van GeenStijl Twitter Top 50 aan dat hij zich aansloot bij de partij BVNL van Wybren van Haga. Daarna ging hij: lekker door met twitteren. Over Femke Halsema, Femke Halsema, Femke Halsema, statiegeldautomaten, fatbikes, wijven, Femke Halsema, Links Amsterdam, cavia's, rotzooi op straat, pianomuziek, rotzooi op straat, Mirjam Bikker, rotzooi op straat, het koningshuis, HYPOCRISIE!?, vrouwen met een hoofddoek, Femke Halsema, rotzooi op straat, vrouwen met een hoofddoek én een mobiele telefoon, Femke Halsema, het NOS Journaal en fijne avonden met kopstootjes. Er leek dus niets aan de hand. Niemand was zo ontzettend Geert Dales 63675 op Twitter als Geert Dales zelf. Tot afgelopen weekend. Zijn laatste tweet (ging over Femke Halsema) was op 19 september. Daarna liet Dales een week niets van zich horen, en gisteravond postte hij opeens DIT. Zou er in de tussentijd iets gebeurd zijn? En blijft Geert Dales wel bij BVNL?
