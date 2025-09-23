LIVE. Elsfesttuig voor de supersnelrechter
Lik, ontmoet stuk
Mooi en goed. Vandaag staan veertien relschoppers die afgelopen zaterdag tijdens Elsfest liepen te rellen en daardoor de speech van Dr. Sid verpestten (elk nadeel hep z'n voordeel, red.) voor de rechter. Volgens het OM gaat het vooral om tuig dat geweld heeft gebruikt tegen politieagenten- en voertuigen, zodat dit soort bizarre complottheorieën (met [consequenties](• vandaag, 10:29 Foto's agenten online na rellen van zaterdag in Den Haag)) van all round gek (hier in GS-topic van vorig jaar reagerend op Els_rechts crack) en ex-ON-bestuurder Bauke Geersing hopelijk ook snel de prullenbak in kunnen. Maar goed, volgens FC Konijnenhol zal deze rechtszaak ook wel een toneelstukje zijn waar KRITIESE VRAAGU over gesteld moeten worden. Tante Saskia Belleman is erbij.
UPDATE - Eerste eis tegen Peter van D. (49) uit Amsterdam: zes weken (waarvan drie voorwaardelijk). "Hij zou met een vlaggenstok op twee politievoertuigen hebben geslagen."
LOL - Is wel zo: "De OvJ vindt wat in het weekend op het Malieveld gebeurde nog ernstiger omdat het hier ook nog ging om het belemmeren van een demonstratie."
UPDATE - Eis tegen Dave van N. (36) uit Rotterdam 3 maanden, waarvan 1 voorwaardelijk
Joe (1)
Els wist van niks. #kuch #ElsFest pic.twitter.com/9F0Go9RTvR— Chris Aalberts (@ChrisAalberts) September 21, 2025
Joe (2)
Bonus debiele take: 'Appie Siegheil kan geen neonazi zijn, want hij is een Marokkaan'
Zijn ze nou bang dat keurige, hardwerkende neonazi's in een slecht daglicht komen te staan door het gedrag van 'Appie SiegHeil'? https://t.co/qsBKNDwCbN— Frank Tieskens (@franktieskens) September 23, 2025
