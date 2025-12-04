achtergrond

MARCO BORSATO VRIJGESPROKEN

"Aanraken van benen en billen boven de kleding is geen ontucht, zegt de rechtbank."

En dan schakelen we nu LIVE over naar de rechtbank van Utrecht waar Marco Borsato (een volwassen man van 58 jaar oud) hoort of hij straf krijgt omdat hij qualcosa te amicaal was met een minderjarige, de dochter van Nathalie Thielen, jarenlang zijn no1 fangirl. Het zaakje stinkt, en de rechtszaak stinkt ook. Van de Italian Stallion was al wel bekend dat hij zijn cannoli graag in andere dozen stopt, maar hij had keihard moeten wegrennen toen er foute afslagen werden genomen met een MINDERJARIGE. Hij had haar niet moeten aansporen met zichzelf aan de slag te gaan en hij had ver weg moeten blijven van alle aanrakingen ('borsten, billen, schaamlippen') waar hij nu van verdacht wordt. Hij had sowieso gillend moeten wegwezen bij die maffe moeder Nathalie, die met een mal interview nog gauw een pizza hawaï in de oven van de publieke opinie propte, en wier seksuele moraal, vrijzinnigheid en opvoedmethoden meer werden besproken dan het feit dat een volwassen kerel in de omgang met een minderjarige Wit Licht uit zijn broeklantaarn wilde laten schijnen. Veroordeeld of vrijgesproken, de kenners weten het niet. Het is zelfs mogelijk dat de zaak wordt aangehouden, omdat er nog 500 uur aan geluidsopnames van gesprekken tussen slachtoffer, moeder en Marco bij het OM liggen. De eis is vijf maanden zeep rapen. Vandaag is rood, later meer.
Instant update - Belleman is erbij. De Knoopsjes (van Marco) claimen 'tijdens het beluisteren van een klein deel van de gesprekken al ontlastend bewijs te hebben gehoord'. Dus als hij NIET wordt vrijgesproken, willen ze 'tijd' om die 500 uur aan gesprekken te beluisteren
Update 09.59 - En in de upside down zijn er natuurlijk ook weer fans van Marco aanwezig
Update 10:05 - We zijn begonnen
Update 10:16 - Lijkt allemaal heel erg te gaan naar een vrijspraak. Marco bekent niks, er is geen steunbewijs, getuigen vinden de gebeurtenissen niet bijzonder, enzovoorts
Update 10:20 - MARCO BORSATO VRIJGESPROKEN. Hier op GSHQ gaat Spotify aan op 10
Update 10:55 - Informatie vanuit de rechtbank alsook de volledige uitspraak: hierrrr

Uitspraak

Daar gaat-ie

Michelin Borsato komt aan bij rechtbank

