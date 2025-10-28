Vergeet de Puttense moordzaak, vergeet de zaak-Lucia de Berk, vergeet Marengo, vergeet de zaak tegen de Heineken-ontvoerders, vergeet de Maffiamaat-zaak tussen Moszkowicz en Jort Kelder, vergeet het Wildersproces (I), vergeet het Wildersproces (II), vergeet OJ Simpson, vergeet de zaak tegen Volkert (nee vergeet die toch niet), vergeet Ali B want dat was vorig jaar de rechtszaak van het jaar, vergeet het allemaal want vandaag start de inhoudelijke behandeling van de zaak van het millennium de eeuw het decennium nee toch gewoon het jaar.

Zanger Marco Borsato (58) werd genoemd in de Voicepeukerij-docu van Tim Hofman en bleek nogal een billen- en borstenman, waar niks mis mee is zolang het niet gaat om de billen en borsten van minderjarige meisjes (of jongens natuurlijk) en zolang je die niet grijpt, knijpt of anderszins bevoeld. Dat deed Marcootje volgens een dame die in 2021 aangifte deed wél. Zij zegt vanaf haar vijftiende door hem onzedelijk te zijn betast terwijl de zanger als 'vriend van de familie' vaak over de vloer kwam omdat de moeder van het meisje voorzitter van de Borsato-fanclub was. Het OM zag voldoende bewijs (een dagboek bijvoorbeeld) en ging over tot vervolging, waarna we vier lange jaren moesten wachten op het begin van de rechtszaak. Die begint NU dan eindelijk en daar zijn we helemaal klaar voor, net als Marco, de Knoopsjes, het slachtoffer en de rest van Nederland. Derhalve schakelen we LIVE naar Utrecht voor de strafzaak/ontuchtzaak/zedenzaak tegen Marcootje B.

Instant update - Saskia Belleman van de T is er uiteraard weer bij en meldt dat vandaag de feiten worden besproken en mogelijk wordt afgesloten met de strafeis van het OM. Donderdag is de tweede zitting dus als de planning niet wordt gehaald horen we de strafeis dan pas.

Update 09:32 - Iedereen is er nu écht klaar voor.

Update 09:35 - De voorzitter wijst erop dat betrokken lang hebben moeten wachten op de start van de zaak. WIJ OOK. Borsato in de beklaagdenbank met sombere blik.

Update 09:40 - Slachtoffer is niet aanwezig, wordt vertegenwoordigd door advocaat Peter Plasman.

Update 09:42 - Uitspraak wordt half december verwacht.

Update 09:43 - O nee, een 'hick-upje': er is op het laatste moment nog 500 uur aan getapte telefoongesprekken toegevoegd aan het dossier. De Knoopsjes hebben nog niet alles kunnen beluisteren.

Update 09:44 - De OvJ vervolgt Borsato voor het strelen en betasten van het 15-jarige meisje. Daarnaast zou Borsato haar zijn geslachtsdeel hebben laten aanraken. Borsato zegt dat dat niet is gebeurd.

Update 09:48 - Borsato zegt dat de psychische problemen van de moeder (oud-voorzitter van zijn fanclub) van het meisje verergerden en dat eerder de vader al psychische problemen had, die pleegde zelfmoord. En dan was er ook nog een zoon met stoornis.

Update 09:51 - Vanaf de zelfmoord van haar vader wilde Borsato het meisje en het gezin ondersteunen. Meisje zou Borsato "mijn peet-allessie" hebben genoemd.

Update 09:54 - Borsato omschreef zichzelf tijdens een eerder verhoor als 'een warm en knuffelig persoon die mensen graag aanraakt'. Daar gooit hij nu wat Italiaanse kruiden overheen: "Ik ben Italiaan en zoals dat gebruikelijk is bij Italianen wordt er geknuffeld, ook met mannen."

Update 09:55 - Toch werd Borsato na Metoo voorzichtiger, zegt hij. "Ik ging met de dochter om zoals ik met mijn eigen kinderen omga. Je merkte dat ze een vaderfiguur miste. Tien van de tien keer ging ze bij mij op schoot zitten."

Update 09:59 - Zijn genegenheid zou anders zijn opgevat dan de bedoeling was, volgens Borsato.

Update 10:01 - De moeder heeft eerder verklaard een relatie te hebben gehad met Borsato. Die zegt daar nu over: "Ze wist dat ik huwelijksproblemen had. Ze parasiteerde daarop. Ze hengelde en viste en wist precies waar de problemen zaten."

Update 10:03 - Op een gegeven moment was Borsato klaar met de moeder van het meisje. Zij zou fandagen hebben georganiseerd waarbij de dresscode was: pyjama's en onesies.

Update 10:08 - Er was een tijdje geen contact meer tussen Borsato, de moeder en het meisje, maar op een gegeven moment belde het meisje Borsato om te knuffelen. Toen ze er eenmaal was kroop ze bij Borsato op schoot, zo zegt: Borsato.

Update 10:10 - De dochter heeft in het bijzijn van vriendinnen telefoongesprekken met Borsato opgenomen. Daaruit zal natuurlijk moeten blijken of er iets meer speelde dan 'genegenheid'.

Update 10:14 - Het meisje heeft verklaard dat ze vanaf haar 15de tot haar 20ste werd aangeraakt en betast door Borsato. Ze dacht dat hij van haar hield maar dat alleen niet helemaal correct uitte.

Update 10:17 - Volgens de verklaring van het meisje werd het een beetje 'normaal' (is het niet, red.) dat Borsato aan haar borsten en billen zat, niet per se tussen haar benen.

Update 10:18 - Het meisje zou haar moeder daarover hebben verteld en haar hebben gevraagd er iets over te zeggen tegen Borsato. Toen zou het ook een tijdje zijn gestopt.

Update 10:20 - Borsato noemt dat nu 'troost bieden' en zegt: "Ja, ik heb haar gestreeld over haar benen en onderrug. Dat doe ik bij mijn kinderen ook, er zat totaal geen seksuele connotatie bij."

Update 10:24 - Borsato kan zich niet voorstellen dat het meisje het niet tegen hem zou zeggen als zij iets niet prettig vond. Volgens hem zei ze juist alles tegen hem, ook als zij bijvoorbeeld seks ging hebben met haar vriendje.

Update 10:26 - Borsato is: geraakt.

Update 10:30 - Het meisje schetste een situatie waarin Borsato met zijn vinger onder haar bh-bandje op ontdekkingstocht ging. Borsato zegt dat dergelijke voorvallen in ieder geval niet in zijn kleedkamer bij The Voice kunnen hebben plaatsgevonden, daar waren altijd andere mensen bij, volgens hem.

Update 10:33 - Borsato ONTKENT aan de borsten van het meisje te hebben gezeten. Aan haar billen zat hij wel, maar elkaar petsen op de billen geven was 'de mores van het gezin'.

Update 10:35 - Borsato ONTKENT alleen met het meisje bij haar thuis te zijn geweest, anders dan het meisje heeft verklaard.

Update 10:39 - Borsato kocht weleens lingerie voor het meisje. Volgens hem in opdracht van de moeder die graag 'de wulpsheid' van haar dochter zou tonen. Het meisje verklaarde ook dat Borsato eens zijn hand op haar vagina legde. Borsato: "Ik krijg hier een fysieke reactie van. Gewoon uit..... als er al zoiets gebeurd zou zijn, waarom zou ze dan niks hebben gezegd? Ik kan me niet voorstellen dat ze dit zo ervaren heeft."

Update 10:42 - Het meisje heeft ook verklaard dat zij naakt met Borsato in bed heeft gelegen en dat hij haar over borsten en billen streelde. Volgens de moeder lag het meisje in bed te huilen vanwege het verlies van haar vader en zou Borsato door haar naar boven zijn gestuurd om haar te troosten. Borsato zegt dat hij niet naast haar is gaan liggen omdat hij juist gewaarschuwd was door de moeder dat zij naakt in bed lag.

Update 10:46 - Er was ook een keer sprake van een fotoshoot, in een 'boudoir-setting', volgens Borsato. Het meisje verklaarde dat ze er achteraf misselijk van werd.

Update 10:53 - Nu heel wat flirterige appjes van Borsato aan het meisje over bijvoorbeeld haar 'mooie billen', maar Borsato zegt: "Seks was de gangbare taal. Ik accepteerde dat, dat was kennelijk normaal daar."

Update 10:56 - Borsato appte het meisje met het bericht dat hij een keelontsteking had en haar dus niet kon zoenen, haar billen aanraken kon nog wel. Het meisje appte terug: "Hahaha, jij mag dat, xx." Borsato vindt het onvoorstelbaar dat zo'n lange vriendschap nu ineens anders wordt geïnterpreteerd.

Update 10:59 - Borsato heeft het over een droom waarover hij vertelde aan de moeder van het meisje. In die droom legde hij het meisje uit 'hoe het werkt bij een man'. Borsato in de rechtszaal: "Ik walg daarvan! Ik walg daarvan!"

Update 11:04 - Borsato heeft zich laten onderzoeken door een forensisch psycholoog om zeker te weten dat hij wel geen seksuele afwijking of persoonlijkheidsstoornis had. Bleek geen sprake van te zijn. Borsato is NORMAAL verklaard.

Update 11:06 - De appjes een seksuele lading geven was niet zijn bedoeling maar volgens Borsato is het strelen van borsten en een hand op het kruis of op de vagina nooit gebeurd.

Update 11:08 - BOOBS FLASHEN was daar (bij het meisje en de moeder thuis) echt een ding, zegt Borsato. "Dan stonden er 6 vrouwen met ontblote borsten voor het raam."

Update 11:11 - de OvJ vraagt Borsato of hij niet een keer moest opstappen en zijn grenzen moest aangeven. Borsato wilde dan geen spelbreker zijn. Bovendien zegt hij: "Moeten we dan als dochter zegt dat ze boven seks gaat hebben, met 7 man van de fanclub opstappen en de vergadering niet laten doorgaan?" De vergadering gaat boven alles!

Update 11:14 - OvJ zet Borsato klem en vraagt of Borsato niet juist eerder zei dat hij met het meisje omging zoals met zijn eigen kinderen. Borsato: antwoordt: "Niet in alle gevallen."

Update 11:17 - Borsato tikt eens flink met zijn vinger op de tafel, vertelt over hoe moeder en dochter samen naakt gingen behangen en daarvan foto's naar een bevriend agent stuurden.

Update 11:20 - Borsato over een sjaal, zíj́n sjaal: "Als de dochter vindt dat ik anders naar haar moest kijken, waarom stuurde ze me dan een foto met mijn sjaal om haar borsten?"

Update 11:22 - Genoeg materiaal voor heel wat sterke songteksten tot nu toe.

Update 11:23 - Citaat uit het dagboek van het meisje: "Ik had eindelijk een vadergevoel. Maar hij raakte me aan. De smeerlap."

Update 11:25 - Nog een zinnetje uit het dagboek: "Ik dacht een vader te hebben, ik ben al mijn vertrouwen kwijt. Hij zat continu tussen mijn benen."