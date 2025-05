We hebben er even op moeten wachten maar de rechtbank Midden-Nederland laat vandaag weten dat het tijd is voor DE WAARHEID want 'op dinsdag 28 oktober en donderdag 30 oktober behandelt rechtbank Midden-Nederland de rechtszaak tegen zanger Marco Borsato'. Weten we nog over welke voicepeukerij dit gaat? Borsato wordt door het OM vervolgd voor ontucht met een meisje van 15 jaar(!) dat hij onzedelijk zou hebben betast. In de aangifte die het meisje, dat toen inmiddels vrouw was geworden, in 2021 deed verklaarde zij 'dat Borsato talloze malen aan haar borsten en billen zat en met zijn handen onder haar rokje gleed en tussen haar benen streelde. Het misbruik duurde volgens de aangeefster van 2014 tot in 2019'. O wat kijken we uit naar de beelden der gerechtigheid! Als Borsato tenminste de BALLEN heeft om op te komen dagen, zoals O.J. Simpson WEL gewoon deed hè. En als hij komt moet-ie niet zijn stoeltje gaan draaien, dat werkt strafverzwarend. In ieder geval zullen de Knoopsjes aanwezig zijn en dat is al entertainend genoeg natuurlijk. Borsato zelf kijkt in ieder geval reikhalzend uit naar het klaarkomen van zijn zaakje!