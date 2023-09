DE WAARHEID komt boven tafel! Het Openbaar Ministerie gaat de zingende smeerbeer Marco Borsato (56) vervolgen voor ontucht met een minderjarige. "De jonge vrouw die Borsato beschuldigt verklaarde in haar aangifte in 2021 dat Borsato zich vanaf haar vijftiende aan haar vergreep. De zanger was een huisvriend van de ouders van het meisje. Nadat de vader van het meisje was overleden, zou Borsato zich hebben opgeworpen als een soort pleegvader. Vanaf dat moment werd Marco Borsato als hij op bezoek kwam en alleen was met het meisje regelmatig handtastelijk, zo luidt de beschuldiging. In de aangifte, die in december 2021 bij zedenrechercheurs van de politie-eenheid Midden-Nederland is gedaan, verklaarde de vrouw dat Borsato talloze malen aan haar borsten en billen zat en met zijn handen onder haar rokje gleed en tussen haar benen streelde. Het misbruik duurde volgens de aangeefster van 2014 tot in 2019." Gadverdamme!

Openbaar Ministerie:

"Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoeksdossier zorgvuldig bestudeerd. Vandaag heeft de officier van justitie de betrokkenen medegedeeld dat het OM heeft besloten om de verdachte te dagvaarden en de zaak voor te leggen aan de rechter. De verdachte wordt ervan verdacht het slachtoffer onzedelijk te hebben betast. Dit wordt ten laste gelegd als ontucht met een minderjarige."

De familie Knoops:

"Marco Borsato (56) heeft 'met teleurstelling kennisgenomen' van het besluit dat het Openbaar Ministerie (OM) hem gaat vervolgen voor ontucht met een minderjarige. Dat laten zijn advocaten Geert-Jan en Carry Knoops weten middels een persverklaring. 'Met name omdat van zijn kant in de door hem aanhangig gemaakte smaad, laster en het doen (aanzetten) van valse aangifte zaak, die door het OM Noord-Holland in 2021 in behandeling is genomen, kan worden aangetoond dat hij zich niet aan ontucht heeft schuldig gemaakt', aldus de advocaten van Marco in hun statement."