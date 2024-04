14.000+ gedeeld door 606 = elke gedode soldaat van de Israeli Defence Forces Samsont onderaan de streep meer dan 23 (!) Hamas/Islamic Jihad-soldaten mee het graf in. Israël heeft onweersproken maritieme- en luchtovermacht en met actieve en reserve-eenheden gecombineerd een staande krijgsmacht van in totaal zo'n 635.000 troepen. Hamas/Islamic Jihad had voor 7 oktober een krijgsmacht van zo'n 40.000 grondtroepen, en daarvan zijn er nu dus zo'n 14.000 dood, eind februari al "duizenden" zwaargewond en eind maart al vele honderden in hechtenis.

En dan rijst toch de vraag; Hamas, wat dachten jullie nou eigenlijk? Nou, dat wordt eigenlijk in deze compilatie van 45 minuten beantwoord. Maar zodra Hamas' laatste schild in de vorm van 1 miljoen burgers Rafah verlaten is het echt voor eens en altijd gedaan.

Hamas berichtte afgelopen week dat het totale Gazaanse dodental volgens hen nu op 34.183 staat en 72% van die slachtoffers vrouwen en kinderen zijn. Maar dat kan dus niet als 41% eigenlijk gedode Hamas/PIJ-soldaten betreft.