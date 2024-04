'We' doen hier zo ongelooflijk hard ons best om meer meer meer islam te krijgen - of om het in ieder geval zo veel mogelijk ruimte te geven en allerlei conservatieve geboden met hand en tand te verdedigen - en nu kunnen we in Irak maar weer eens zien wat voor een sprookjesparadijs het dan wordt. Relaties tussen mensen met hetzelfde geslacht wordt strafbaar: vijftien jaar de bak in. "De maatregel is volgens politici van vooral de conservatieve sjiitische partijen genomen om de religieuze waarden in het land overeind te houden en de ‘bevolking te beschermen tegen morele verdorvenheid’." Nou en dát krijg je dus, Rob Jetten en Frans Timmermans en Femke Halsema en al die andere wegkijkers die de islam zo geweldig vinden, als je het allemaal z'n gang maar laat gaan. Maar misschien moeten we hier gewoon maar een keer een kabinetje met van die sjiieten laten regeren, kijken hoeveel van die happy hoofddoekverdedigers dan zélf van het dak gaan.