Oud-tennisser Dennis van Scheppingen de bak in voor verkrachtingen als coach
FOTO: Toen Van Scheppingen nog andere ballen sloeg
Dennis van Scheppingen (50) is door de rechter veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het verkrachten, aanranden en plegen van ontucht met twee minderjarige pupillen. Ooit een gevierd tennisser, nu veroordeeld verkrachter. Na zijn tijd op de baan begon hij zich bezig te houden met jong talent, en dat had nog maar weinig met tennis te maken en bleek zich dan ook vooral buiten de baan af te spelen. Hij trainde in de periode 2009-2012 een 17-jarig talent dat bij hem en zijn vrouw inwoonde. Het Parool schrijft: "Daar ontstond vervolgens een ingewikkelde driehoeksrelatie. De pupil kreeg een verhouding met de echtgenote van Van S. en sliep bij haar in bed. Ook was er sprake van seks met zijn drieën. Tijdens toernooien in het buitenland sliepen Dennis van S. en zijn pupil samen op een kamer en misbruikte hij zijn pupil. Ook op de parkeerplaats van de tennisclub vonden er verkrachtingen plaats." Alsof dat nog niet erg genoeg was werd ook het jongere broertje van de pupil slachtoffer van seksueel misbruik door Van Scheppingen. Derhalve mag de viespeuk zijn racket inleveren en de komende 22 maanden ballen rapen langs Court Prison.
Volledige uitspraak HIER.
William Moorlag eet je hart uit. Er zijn altijd nog PvdA'ers te vinden die nóg ziekere schijnconstructies optuigen. Neem raadslid Khalid Tatou uit Gouda. Het OM bevestigt dat hij zich in een hotel pedoseksueel vergrepen heeft aan een 13-jarig meisje.