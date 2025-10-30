Fluister z'n naam en hij komt eraan! Maar wááraan kwam Marco B. precies? Of deze tekst achteraf over de intieme zones van een minderjarige gingen gaan we misschien wel horen op DAG 2 van de ontuchtzaak van het jaar van de eeuw tegen Marco Borsato. Dinsdag hoorden we de eerste details van de aanklacht: dat de kitschzanger, die de dochter van de fanclubvoorzitter van haar 15de tot haar 20ste onzedelijk betastte, het wil gooien op de 'open seksuele moraal' van het gezin van het vermeende slachtoffer (het is net of iemand anders in jouw slachtofferrol is gekropen, red.) en dat het OM 5 maanden celstraf eist. Of het nou heel goede argumenten waren om naar (onder andere) een meisje te appen dat je keelontsteking hebt en dus niet mag zoenen maar wel aan haar billen kan zitten, maakt u zelf maar uit. Of nee, dat maakt DE RECHTER uit. Vandaag is allereerst het woord aan de verdediging. Wordt het de dag van De Waarheid? (hahaha snapt u, van dat liedje, red.) We. Gaan. Het. Meemaken.

Update 09:30 - Marco Borsato is zich 'kapot geschrokken' van de strafeis

Update 09:55 - Het zal u niet verbazen maar de Knoopsjes vinden dat Marcootje onschuldig is. Bijvoorbeeld: "Carry Knoops vindt dat het OM alleen de stukjes bewijs eruit licht die belastend voor Borsato zijn, maar Carry Knoops vindt dat de hele context erbij moeten worden betrokken."

Update 10:58 - Knoopsjes betogen nu over 'sturing' en 'inconsistenties' in de verklaringen van de aangeefster