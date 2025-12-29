Ja een ruk-seizoen dus, doorgaans een goede reden om niet te kijken, dunkt ons. De eerste seizoenen waren goeddeels dragelijk door de muziek maar nu ontspoort de serie met kinderachtig genietsnut, vervalt die in prutserig acteerwerk en begint sowieso alles potsierlijk, uitgemolken en ronduit hilarisch te voelen. Daarenboven is Will nu gay, waar dan een overbodig 'momentje' van gemaakt wordt, waarop dan uiteraard weer saaie kritiek volgt terwijl woke alsmede kritiek op woke al minstens een jaar geleden zijn afgeschaft. Enfin, je hebt altijd een paar onverschrokkenen die zich voor de troepen uit wagen aan dergelijk beeldvermaak omdat iemand dat nu eenmaal moet doen. En alleen daarom zijn we bekend met al het bovenstaande. Veel belangrijker: de frontsoldaten van Netflix kijkend Twitter zijn puike meme-makers, derhalve kunnen wij vanuit onze luie stoel lekker scrollen op Twitter, de memes bekijken en ons gelukkig prijzen dat we weten dat we niet naar Stranger Things seizoen 5 hoeven te kijken maar deze kerstvakantie ook gewoon darts aan kunnen knallen.