Zo. Elon Musk heeft, zoals verwacht, Twitter overgenomen en meteen de hele top ontslagen. CEO Parag Agrawal (die nog aan Musk probeerde uit te leggen dat niet iedereen die iets gemeens tegen hem zegt een bot is) is samen met een paar anderen uit de bovenste verdieping van het vogelkooitje getrapt. Wij kunnen niet wachten tot Elon Musk op alle Twittereilandjes referenda organiseert zodat iedereen zelf kan bepalen welk algoritme drogredeneringen, nepnieuws, scheldpartijen en/of ongevraagde Direct Messages op hem afvuurt. Grote vraag is natuurlijk of en wanneer Donald Trump en Jan Roos terugkeren op het platform. Spannend hoor!

