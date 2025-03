Hier in Europa zijn we goed in plastic dopjes aan plastic flessen, plastic folietjes om papieren rietjes bij melkpakjes en statiegeld, en dat allemaal om de ijsbeertjes, de gruttoos en de pinwins te redden. In het Amerika van de heer D. Trump schieten ze gigantische raketten de lucht in, om zo'n raketje vervolgens deels weer op te vangen. Allemaal om ons tot een multiplanetary specie te maken. Want er is wel degelijk een Planeet B. Vergeet Canada, vergeet Groenland en Gaza. Mars is de nieuwe kolonie. Zelf zien we die Rivièra in de Ruimte nog niet helemaal zitten, maar met -140 is een Elfstedentocht dan wel weer mogelijk. Moeten we wel eerst 11 steden bouwen. En mogen demense die X hebben verlaten en hun Tesla hebben weggedaan nog wel mee naar de Nieuwe Wereld? Nou ja, droom groot. Hup Elon.