Enkele maanden na de voltrekking van de bromance tussen Elon Musk en Donald Trump, de Tiny & Lau van het Witte Huis, is het feest weer voorbij. "Back to spending 24/7 at work and sleeping in conference/server/factory rooms. I must be super focused on 𝕏/xAI and Tesla (plus Starship launch next week), as we have critical technologies rolling out", twittert Musk. Het innige gedoe tussen Musk en Trump was natuurlijk een heel krankzinnig kookpotje van autisme en narcisme, complete debiliteit, aantrekking en afstoting, vragen over loyaliteit, gekke groetjes, extreme ongemakkelijkheid, totale chaos en vooral heel veel gedoe. Sinds Musk werd aangeslingerd als stofzuiger in het ambtenarenapparaat dook z'n aandeel Tesla, blies Trump de beurswereld op, zoemde het al langer rond dat Musk ermee zou kappen en liet Trump weten z'n vriendje 'nergens voor nodig te hebben'. Nu lijkt het dus voorbij. Tót die stabiele genieën weer iets nieuws bedenken, dat is.