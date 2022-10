Waar is de kritische noot?

WeChat, dat is niet iets wat je wil, maar okay, is wel precies in het straatje van de paypal mafia.

"Je wordt getracked en je zal denken dat het veilig is, je krijgt advertenties en zal denken dat je geïnformeerd wordt, je wordt gelabeld zodat je 'boodschap' (BOODSCHAP!) alleen zichtbaar is voor een bubbel en je zal ontkennen dat dat precies shadowbannen is".

Advertenties gericht aan heaumeaux in een heaumeauhaat land is een goede manier om ze op te sporen, noem maar een voorbeeld.

"Adhering to the laws of the land" -> welk land? (of welke staat?)