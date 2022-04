Het gecombineerde morele geweten van de wereld verenigt zich tegen de bevrijding van het internet. Elon Musk zelf wordt geadviseerd door mede-aandeelhouder Morgan Stanley. Twitter wordt geadviseerd door concurrent Goldman Sachs, dat Twitters Raad van Bestuur nu influistert dat Elons bod van $54.20 per aandeel te laag is. Echter, in Q4 van 2021 stelde datzelfde Goldman Sachs hun sell target price nog van $36 naar beneden bij tot $30 "reflecting the same valuation multiples on lowered forward operating estimates". Op 22 februari 2022 stond de sell price target nog steeds op $30. Maar nu is een aanbod van bijna het dubbele te laag? Het zal.

Maar goed, Twitters Raad van Bestuur zit énorm in de knel nu natuurlijk. Want als ze dit aanbod afslaan, handelen ze direct tegen de belangen van aandeelhouders in, en schenden ze hun fiduciaire plicht. Immers, als ze het aanbod definitief afslaan, dumpt Elon z'n aandelen, en stuurt hij Twitters valuatie naar de bodem, omdat aandeelhouders nu zien dat er niet aan hun aandelen te verdienen valt. Mocht de Raad van Bestuur het bod inderdaad afwijzen, kan Musk hen ook omzeilen door aandeelhouders direct te benaderen, "through what is known as a tender offer, in which he would buy shares from other shareholders." Mooie write-up van alle mogelijke scenario's en procedures door de New York Times leest u hier.

De enige hoop van de Raad van Bestuur is een zogeheten 'white knight', een vriendelijker gezinde koper, die zich misschien aan gaat dienen in de vorm van Thoma Bravo.

Ook Saudi Arabië, dat 5,2% van Twitter bezit, zegt het bod te laag te vinden. Maar van hen is dat natuurlijk een typische bazaar-bluf. Elon reageerde met: "Interesting. Just two questions, if I may. How much of Twitter does the Kingdom own, directly & indirectly? What are the Kingdom’s views on journalistic freedom of speech?" En laten we vooral niet vergeten dat oud-medewerkers van Twitter gewoon Saudische spionnen waren hè.

Enfin, we houden het in de gaten, meer belangrijke interacties na de breek.

UPDATE: Hier een hele draad vol blue checks on suicide watch.

Saudia Arabië (bezit 5,2% van Twitter) blijft ook een vreemde speler

Elon reageert op afwijzing prins Al Waleed

Ook nog Het Systeem! (lol Nayib, president van Bitcoin City aka El Salvador)

This is chess not checkers