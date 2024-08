De democratische rechtsstaat zou op een dag best ten onder kunnen gaan aan een app, maar niet aan deze. Aan welke dan wel? TELEGRAM. Weet u waar complotgekkies bijeenkomen om een moordaanslag te beramen op de Minister-president? TELEGRAM. Weet u hoe relmeneren en -mevrouwen uit alle windstreken elkaar op de hoogte houden van relplannen en -kansen? TELEGRAM. Weet u waar de afgelopen jaren echt een actieve, bruisende pedogemeenschap is ontstaan? TELEGRAM. Weet u waar Thomas uit havo vier de foto's van Maartje's schaamlippen die ze hem toestuurde toen ze een paar weken verkering hadden deelt met een community van 16 duizend geilbakken? TELEGRAM. Weet u waar de community notes uitsluitend bestaan uit 'geil lekker wijf goor goor lekker'? TELEGRAM. Weet u waar elk poedertje vindbaar is en nog van hoge kwaliteit ook kwestie van het woord even intikken in de zoekbalk en klaar is kees? TELEGRAM. Weet u waar illegale medicijnen, van het soort dat half Amerika platlegt, 24/7 beschikbaar zijn, voor zoete zachte prijsjes? TELEGRAM. Weet u waar gearriveerdere boeven ambitieuze tieners rekruteren voor hun dirty work? TELEGRAM.

In Amsterdam zijn ze er klaar mee, ontdekte BNR - Telegram is er inmiddels verboden op de werktelefoons van ambtenaren (constante en organisatiebrede toegang tot huurmoordenaars lijkt, gezien de werksfeer daar, inderdaad niet zo handig).

Telegram is voor de georganiseerde misdaad wat BNNVARA is voor GroenLinks/PvdA. Telegram is voor pedo's wat Vereniging Martijn is voor pedo's. Telegram is voor Kafirmeisjes wat Youness Ouaali is voor jonge moslima's die zich enigszins dreigen te emanciperen. Telegram is voor jonge moslima's die zich enigszins dreigen te emanciperen ook wat Youness Ouaali is voor jonge moslima's die zich enigszins dreigen te emanciperen. Telegram is voor jihadisten wat De Dagelijkse Standaard is voor Forum voor Democratie. Telegram is voor junkies wat Teemu is voor koopjesjagers. Telegram is voor criminelen wat Twitter is voor mensen die het nieuws graag volgen. Telegram is dood, doem en verderf. Telegram wordt onze ondergang. Hoog tijd dat Elon Musk Telegram opkoopt en naar zijn hand zet.