Elon schreef vandaag het onderstaande bierviltje naar Twitters voorzitter @Bret Taylor:

"I invested in Twitter as I believe in its potential to be the platform for free speech around the globe, and I believe free speech is a societal imperative for a functioning democracy.

However, since making my investment I now realize the company will neither thrive nor serve this societal imperative in its current form. Twitter needs to be transformed as a private company.

As a result, I am offering to buy 100% of Twitter for $54.20 per share in cash, a 54% premium over the day before I began investing in Twitter and a 38% premium over the day before my investment was publicly announced. My offer is my best and final offer and if it is not accepted, I would need to reconsider my position as a shareholder.

Twitter has extraordinary potential. I will unlock it.

Elon Musk"

Dat bod komt neer op een totaal van zo'n $43 miljard. En dat is toch een flinke slok op een totaal persoonlijk vermogen van $265,1 miljard. Een groot aantal Twitter-medewerkers had het al enorm zwaar met Elons aandeelhouderschap van 9,2%, dus we zijn enorm benieuwd hoeveel volstrekt inwisselbare IT'ers theatraal hun ontslag aankondigen als de verkoop door gaat.

Uiteindelijk is het aan elke individuele aandeelhouder of ze met het bod akkoord gaan. TRUMP TERUG WANNEER.

They can't (...)

Addendum: Elon wil het dus een private ipv public maken voor veranderingen