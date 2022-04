Vreemd verhaal gister hè. Eerst kocht Elon voor €2,62 miljard 9,2% van Twitter en werd daarmee de grootste aandeelhouder. Vervolgens werd aangekondigd dat hij zitting zou nemen in Twitters Raad van Bestuur, maar een dag later schreef Twitters CEO Parag Agrawal ineens dat Elon dit toch niet wilde. Dat bericht stond vol met cryptische passieve agressie, afgesloten met "There will be distraction ahead, but our goals and priorities will remain unchanged," wat natuurlijk betekent dat hij niets wil weten van Elons beoogde versoepelingen rondom vrijheid van meningsuiting.

Maar mogelijk is er een verklaring voor deze opmerkelijke gang van zaken. National Review schrijft: "As a member of Twitter’s board, Musk would be barred from buying more than 15 percent of the company. His refusal to join the board has prompted speculation that he plans to buy a larger stake in the company and leverage it to bend the company’s content-moderation policies in a more liberal direction." Meerdere analisten vermoeden nu dat Elon een plaats in Twitters Raad van Bestuur aangeboden kreeg juist zodat hij tot maximaal 15% van de aandelen beperkt zou blijven.

WORDT VERVOLGD. En dan denkt u misschien; 'is dit belangrijk?' In verhouding tot de aanstaande hittedood van het universum misschien niet. Maar Twitter is wel nog steeds het medium waar de buitenwereld als allereerst het internet aanraakt (al verschijnen Oekraïense oorlogsbeelden vaak nóg eerder op Telegram).

Dus ja, het is best belangrijk wiens eigendom Twitter is. En sowieso gaat Musk hieraan verdienen, want als hij nog meer aandelen koopt en met die macht vervolgens Trump terug laat op Twitter, schiet de prijs van Twitter-aandelen ver voorbij wat het nu is, naar een nieuwe all time high. U las het hier als eerst.

