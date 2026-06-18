achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Arjan Lock stopt als Grote Leider EO, stapt over naar het leger

(des Heils)

Omroepnieuwsch cq nieuwsch om om te roepen! Een grote verandering bij de Evangelische Omroep, ze gaan zich bekeren tot jihadistisch-islamitische omroep gaan alleen nog maar programma's over satanistische gruntmetal maken gaan de porno in gaan afscheid nemen van directeur Arjan Lock. Die zwaait in 2027 na NEGENTIEN JAAR af en dat is niet alleen een Poetinesk aantal jaren als grote leider, evangelisch-dragend Nederland (het kruis op de rug, red.) was ook een beetje zijn Kremlin. Als de Tweede Kamer zat te debatteren over Grote Boze Bezuinigingen konden Kamerleden van bepaalde partijen een streng appje van de EO-meneer verwachten, waarin verzocht werd om de VVD even hard aan te pakken op dat maffe verhaal over omroephuizen. Zoals een echte Grote Leider dat behoort te doen, rekende Lock ook af met een maximumaantal termijnen voor het bestuursvoorzitterschap van de omroep. Nu vindt Arjan het dus toch mooi geweest en stapt hij over naar het Leger des Heils (NIET de gewapende tak van de EO, red.) waar hij als bestuurder zal heersen over de afdelingen Dienstverlening (het verlenen van kerkdiensten), Fondsenwerving (handjes ophouden, al dan niet naar de Here) en Reshare (kledingcontainers). Veel succes en Heil Lock! Of zo.

LOCKASJENKO

Tags: arjan lock, evangelische omroep, transfernieuws
@Zorro | 18-06-26 | 15:00 | 34 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

NPO niet hard genoeg geraakt door bezuinigingen: EO komt met datingshow

Beeld: EO-man vertelt zijn date wat hij later vanavond met die vinger van plan is

@Zorro | 16-12-25 | 18:45 | 93 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.