Omroepnieuwsch cq nieuwsch om om te roepen! Een grote verandering bij de Evangelische Omroep, ze gaan zich bekeren tot jihadistisch-islamitische omroep gaan alleen nog maar programma's over satanistische gruntmetal maken gaan de porno in gaan afscheid nemen van directeur Arjan Lock. Die zwaait in 2027 na NEGENTIEN JAAR af en dat is niet alleen een Poetinesk aantal jaren als grote leider, evangelisch-dragend Nederland (het kruis op de rug, red.) was ook een beetje zijn Kremlin. Als de Tweede Kamer zat te debatteren over Grote Boze Bezuinigingen konden Kamerleden van bepaalde partijen een streng appje van de EO-meneer verwachten, waarin verzocht werd om de VVD even hard aan te pakken op dat maffe verhaal over omroephuizen. Zoals een echte Grote Leider dat behoort te doen, rekende Lock ook af met een maximumaantal termijnen voor het bestuursvoorzitterschap van de omroep. Nu vindt Arjan het dus toch mooi geweest en stapt hij over naar het Leger des Heils (NIET de gewapende tak van de EO, red.) waar hij als bestuurder zal heersen over de afdelingen Dienstverlening (het verlenen van kerkdiensten), Fondsenwerving (handjes ophouden, al dan niet naar de Here) en Reshare (kledingcontainers). Veel succes en Heil Lock! Of zo.