Arjan Lock - niet zo erg als Jozef Stalin, maar wel net iets erger dan Vladimir Poetin. In ieder geval iemand die in het Hongarije van Orban goed zou gedijen. Korte lijntjes tussen pers en politiek, wat wil een mens nog meer. Stuk in de T vandaag over de beïnvloeding van Kamerleden door omroepbonzen, met mijnheer Lock (EO) in de hoofdrol. "Maandag 2 december. In een commissiezaaltje in de Tweede Kamer is een debat over media aan de gang. De publieke omroep staat op het menu. Achterin de zaal, op de publieke tribune, zit Arjan Lock. Hij tikt driftig op zijn telefoon. Een Kamerlid ziet zijn mobiel oplichten; het is een bericht van Arjan Lock. Die oppert een vraag om te stellen aan een collega-Kamerlid van de NPO-kritische coalitie. Even daarvoor. De voorzitter schorst het debat en Kamerleden staan op van hun plek om de zaal uit te lopen. Diezelfde Lock snelt naar een ander Kamerlid." Veelzeggend, hoewel niet echt nieuw: VVD'er Claire Martens vertelde er eerder al honderduit over in De GeenStijl Podcast. Tot slot, in ander doodnormaal NPO-nieuws: 'Onderzoek naar misstanden bij NTR: vooral ‘enkele’ presentatoren en managers over de schreef'.