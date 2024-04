Hallo Jumbo, er is gedonder tussen onze nationale ijskoningin Jutta Leerdam en schaatsploeg Jumbo-Visma. Iets met een nieuw contract waar ze niet uitkwamen, waardoor Jutta momenteel zakelijk vrijgezel is en beide partijen elkaar aanwijzen als schuldige. Niet heel boeiend, want het interesseert niemand iets of ze in het geel, blauw of paars schaatst (al zou een bepaalde tint roze haar ongetwijfeld goed staan, red.), als ze maar wint. En winnen doet ze in het leven. Met een steenrijk vriendje op de bank en 4,3 miljoen volgers op de Insta maken wij ons geen zorgen over de toekomst van ons nationale uithangbord en deze sneue vechtscheiding met Jumbo-Visma waait ook wel weer over. Maar hier op GS HQ mogen we een gratis Jutta-topic ook niet in de vriendelijk glimlachende bek kijken, dus klik vooral op de Lees verder voor meer visuele decoratie van dit scheidingsverhaal, want daar kwam u tenslotte voor.