LEKKER MAN! Ja u weet het allemaal wel. Samantha weg (naaiclub) en u voor de televisie met het bord op de schoot (sjienees) naar voetballen kijken. Lekker ingewikkeld doen over buitenspel terwijl het allemaal niet zo ingewikkeld is. Het dit seizoen belachelijke Ajax kan een gitzwart jaar een gouden randje geven in Europa, door eerst af te rekenen met Aston Villa. De traditieclub uit Birmingham staat momenteel vierde in de Premier League en in vergelijking met de ijzersterke Eredivisie, waar Ajax wekelijks de degens kruist met topploegen als Volendam, Waalwijk en Almere, is dat toch maar een soort Mickey Mouse Divisie. Bij Villa staat die rabiate idioot van een Martinez onder de lat en die gunnen we van harte een paar pegels van Brobbey om z'n oren. HUP AJAX (live Veronica), en voor de voetbalhaters is er lekker schaatsen op de NPO. Voor mensen die toch al op de rand van het dak staan hebben we de volgende tips: Masterchef Australië (Net5), The Bold and the Beautiful (RTL8), Politie op je hielen (RTL5) en tachtig herhalingen van Pawn Stars (RTL7). God wat is Nederlandse tv-programmering toch beroerd.