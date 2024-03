Samantha de deur uit (naaiclub) dus dan weet u het wel. De hele dag met uw dikke reet voor de tv. Normaal gesproken is schaatsen niet zo leuk maar nu wel, want er is een gekke Amerikaan die iedereen en z'n Nederlander helemaal de moeder schaatst. Het fenomeen heet Jordan Stolz (van 21 mei 2004) en los van dat het joch keihard kan schaatsen levert het non-conformistische (en hoogst ongemakkelijke) interviews op met de Louis van Gaal van de sportjournalistiek: Bertje Maalderink van NOS Smeerpoetsen Sport. Dat wordt smullen! Nu eerst 1.500m vrouwen, om 14.05 uur de 1.500m mannen, om 15.05 uur de 5.000m vrouwen en tot slot om 15.55 uur de 10.000 meter mannen. Hup Roest oxideer ze kapot.

UPDATE - ONZE Joy Beune wint 1.500m (v) in een BAANRECORD

UPDATE - Stolz verwoest iedereen op de 1.500m. Hij heeft 33 seconden (meer dan een ronde dus) op de 10km

UPDATE - JOY BEUNE WELTMEISTER. Groenewoud 2, De Jong 3