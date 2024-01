Het kan weer, het mag weer. Volgende week dondert het kwik onder het vriespunt en dat betekent maar één ding: we gaan weer schaatsen. De ijzers kunnen uit het vet. De slijpmachines draaien op volle toeren. Sportwinkels in twee uur door de voorraad heen. We binden de noren onder. IJspret voor de hele familie. Kinderen achter het een stoel. Glijden over de plassen. Zwieren door de grachten. Mensen in Amsterdam gaan tenslotte vaak 's winters op de schaats naar het werk. Koek-en-zopie voor de lunch, snert als avondeten. Een video van een Lindsay Van Zundert op de Prinsengracht op CNN. Zo'n 40.000 ziekenhuisbezoeken erbij, maar dat is het allemaal waard. Laat de rayonhoofden maar samenkomen. Dagelijkse updates over de dikte van het ijs rond Stavoren en het Slotermeer. De hele Randstad op vakantie naar Friesland. Iedereen zo'n suffe Unox-muts op zijn kop. Evert van Benthem komt speciaal terug uit Canada. Wim-Lex verzint weer een pseudoniem om niet op te vallen. Klunen bij Bolsward, een cruciale stempel bij Dokkum. Strijd tot de laatste meters. Gekkenhuis op de Bonkevaart. Maxima in tranen. Wij hebben er zin in. It giet oan!