NPO niet hard genoeg geraakt door bezuinigingen: EO komt met datingshow

Beeld: EO-man vertelt zijn date wat hij later vanavond met die vinger van plan is

Hebben we potdorie net al dat gehuil achter de rug over hoe stom de (eventuele) NPO-bezuinigingen wel niet zijn voor de NPO, hoeveel prachtige programma's we nu zullen moeten gaan missen en hoe erg dat is voor Nederland, lezen we dit: 'De EO komt vanaf 29 december met een nieuw datingprogramma'. Zucht. Want daar hadden we nog niet genoeg van op de publieke omroep (Boer Zoekt Vrouw, Onderweg naar liefde, First Dates, Welkom bij de familie, Date on Stage, red.) en een experimenteel dateformat op tv zou NOOOOIT kunnen bij de commerciëlen! (Lang Leve de Liefde, Married at First Sight, Take Me Out, die ene waar iedereen naakt is, die ene waar iedereen naakt is op een eiland, Gordon gaat Trouwen, red.) Als u dacht dat alle mogelijkheden om vrijgezellen te ontvrijgezellen nu wel verkend waren, zit u fout. De EO gaat namelijk mensen laten daten DIE NIET WETEN DAT ZE AAN HET DATEN ZIJN. 'In Je weet niet dat je date ontmoeten kandidaten in het dagelijks leven mensen met wie zij eigenlijk gaan daten. Deze ontmoetingen worden met een verborgen camera gefilmd. Pas later krijgen de kandidaten in een kasteel in Scherpenzeel te horen dat deze ontmoetingen dates waren.' Ok, RAAR. Nu maar hopen dat de onwetende proefkonijnen niet gaan seksen voor het huwelijk.

@Zorro | 16-12-25 | 18:45 | 47 reacties

