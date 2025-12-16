NPO niet hard genoeg geraakt door bezuinigingen: EO komt met datingshow
Beeld: EO-man vertelt zijn date wat hij later vanavond met die vinger van plan is
Hebben we potdorie net al dat gehuil achter de rug over hoe stom de (eventuele) NPO-bezuinigingen wel niet zijn voor de NPO, hoeveel prachtige programma's we nu zullen moeten gaan missen en hoe erg dat is voor Nederland, lezen we dit: 'De EO komt vanaf 29 december met een nieuw datingprogramma'. Zucht. Want daar hadden we nog niet genoeg van op de publieke omroep (Boer Zoekt Vrouw, Onderweg naar liefde, First Dates, Welkom bij de familie, Date on Stage, red.) en een experimenteel dateformat op tv zou NOOOOIT kunnen bij de commerciëlen! (Lang Leve de Liefde, Married at First Sight, Take Me Out, die ene waar iedereen naakt is, die ene waar iedereen naakt is op een eiland, Gordon gaat Trouwen, red.) Als u dacht dat alle mogelijkheden om vrijgezellen te ontvrijgezellen nu wel verkend waren, zit u fout. De EO gaat namelijk mensen laten daten DIE NIET WETEN DAT ZE AAN HET DATEN ZIJN. 'In Je weet niet dat je date ontmoeten kandidaten in het dagelijks leven mensen met wie zij eigenlijk gaan daten. Deze ontmoetingen worden met een verborgen camera gefilmd. Pas later krijgen de kandidaten in een kasteel in Scherpenzeel te horen dat deze ontmoetingen dates waren.' Ok, RAAR. Nu maar hopen dat de onwetende proefkonijnen niet gaan seksen voor het huwelijk.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Bassiehof – Zelfs de BBB-minister wil geen BBB-onderzoek naar activistische NPO
Wel heeft Gouke Moes een stappenplan voor u
QUIZ. Maar waar bezuinigt de NPO juist niet op?
Belastinggeldpiet legt flink wat pepernoten in de schoen van...
Terugkijken - Even Tot Hier over KAALSLAG NPO
ROFLOL - het is allemaal de schuld van Jeroen Pauw!
RIP Studio Voetbal in het StamCafé
Wat hebben we gelachen
BOEKJE GELEZEN. Arnold Karskens SLOOPT het omroepmonster dat hij zelf creëerde
Ongehoord Nederland op de grill in het Stamcafé
VIDEO. Sylvana Simons sluit Grote Joop van den Ende NPO Show af met rare complottheorie
En Joop zit er driftig naast te knikken
LOL. Human en VPRO samen verder in omroephuis met... de EO
Pluriform, puur voor de vorm