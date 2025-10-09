Het mag allemaal hoor. Joop van den Ende op de NPO uit te nodigen om uit te leggen hoe belangrijk de NPO is op basis van een totaal overtrokken wens angstbeeld dat de NPO morgen wordt afgeschaft (en ondertussen te roepen dat er bezuinigd moet worden, wat al gebeurt, dus waar is die oproep nou precies voor nodig, tegen wie is die oproep gericht, of is het gewoon een beetje het verplaatsen van lucht ter meerder eer en glorie van Joop van den Ende, een man die sowieso de laatste jaren door veel te weinig mensen is tegengesproken?). Joop van den Ende mag ook zeggen dat hij nog nooit een cent subsidie heeft gehad, terwijl de lage btw op kunst en cultuur nota bene volgens de door Kunsten '92 ingehuurde econoom René Goudriaan juist "de meest efficiënte vorm van cultuursubsidiëring" is (en dan nog een subsidie waar voornamelijk mensen met hoge inkomens van profiteren, waarom kan er nooit iemand op de NPO hier een kritische vraag over stellen?). En Sylvana Simons mag dat gesprek ook afsluiten met een malle complottheorie over hoe Geert Wilders stiekem wil dat mensen niet meer geïnformeerd worden zodat ze allemaal dom worden en op hem gaan stemmen, en dat er dan net geen tijd meer is voor Fleur Agema om die kletskoek te weerleggen. Maar dan moet je ook niet zeiken dat mensen de NPO willen afschaffen.

