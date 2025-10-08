Ho wat staat daar nu weer op een paginagrote advertentie in de krant (hier klikken)? Het is (weer) de mening van Joop van den Ende over de publieke omroep. Joop van den Ende heeft namelijk in het PVV-programma gelezen dat die partij de publieke omroep wil afschaffen, en nou vindt Joop van den Ende het belangrijk om aan heel Nederland te laten weten dat hij het daar niet mee eens is.

Nou hebben wij nieuws voor Joop van den Ende: de politiek gaat de NPO helemaal niet afschaffen, dat is populistische kletspraat. Zelfs toen de PVV in de regering zat, werd de NPO niet afgeschaft, er moest alleen een klein beetje bezuinigd worden, wat leidde tot een bloedbad, waar de kijker nu [opzoeken] van merkt. Wie er natuurlijk wél wat van gaan merken, zijn de producenten. Zo heb je het bedrijf MediaLane, dat maakt op dit moment onder meer de programma's EVA (journalistiek van lik me vestje, red.), Ivo, even op zaterdag (vervanger van Ivo op zondag), The Connection en Even tot Hier voor de NPO. Even opzoeken wie de baas is van MediaLane hoor.