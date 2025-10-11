Ja we moeten het maar weer heel even hebben over de uitbehandelde patiënt 3FM (dossier hier) want de zender bestaat 60 jaar en dat is reden voor de NPO (blijft maar trekken aan dood paard) om op te schrijven: "Op 11 oktober 1965 werd de eerste uitzending van Hilversum 3 de ether in geslingerd. Nu, 60 jaar later, is 3FM nog steeds relevant, spraakmakend en brengt het generaties en luisteraars samen." Nu wordt ook die bedrieglijke onzin geschreven van ons belastinggeld dus daar gaan deze belastingbetalers maar even op reageren: 3FM heeft de laatste jaren een werkelijk belachelijk luisteraandeel van gemiddeld zo'n 2 procent tot op dieptepunten van circa 1,5 procent. Die hele zender was relevant toen Giel zich liet afzuigen maar is sindsdien ondergekotst met paarsebroeken NPO-vergadermentaliteit en terminologie over 'relevantie' en mensen 'bereiken', en dan zitten ze weer uren te bomen over een flauwe rebranding, de netjes in de pas lopende boomer-dj's mogen alleen maar draaien wat ze wordt opgedragen, er wordt vaker van format gewisseld dan van onderbroek, als muziekidentiteit wordt 'huuuu jongeren' geroepen maar er zit totaal geen lijn in of gedachte achter en uiteraard lijdt ook 3FM aan Nederlandse radiotyfus: Pietje en Fransje laten inbellen wat ze vanochtend gevreten hebben, of ze het antwoord weten op de quiz, of ze nog een mop kennen, wat de kleur van doperwten is, stuur het in godsnaam door in de app, laat weten wat je vandaag doet - het is hemeltergend flauw, crack en bloedverzengend vervelend. Tussen het gelul en de reclames door hoor je met een beetje mazzel 2x per uur een liedje: Madonna, Justin Bieber, Son Mieux, Bruno Mars, Kensington, Nelly Furtado, Di-rect, Robbie Williams, dat werk. JONGEREN. Nu lijkt dit allemaal wat aangezet, maar we hebben het een keer een kans gegeven - het verslag is hier terug te lezen - en die ochtend gleden senioraccountmanagers met namen als Michiel en Maarten (allebei 44) van de stoel hun Skoda's, maar viel de rest van Nederland dood neer van ellende. Daarnaast vreet 3FM MIL-JOE-NEN belastinggeld per jaar op dus als je ERGENS op zou moeten bezuinigen qua NPO dan zou het 3FM zijn WANT HET IS NIKS EN ER LUISTERT NIEMAND NAAR. Maar hey, nog steeds relevant en spraakmakend, echt wel.