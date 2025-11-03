achtergrond

Ook Radio 10 kan ochtendshow Gordon en Froukje de Both niet meer aanhoren

Promoveert duo tot sidekicks

Mensen die 's ochtends in alle vroegte vrijwillig naar de radio luisteren, die bestaan nog gewoon. Mensen die 's ochtends in alle vroegte vrijwillig naar Radio 10 luisteren zijn er echter steeds minder sinds de honderdduizendmeloenste comeback van Gordon, die daar sinds september de ochtendplaatjes aan elkaar brult met Froukje de Both (transcript eerste uitzending hierrr). Het programma is erg slecht voor iedereen die geen kloppend oorgezwel wil en erg goed voor mensen die 's moeite hebben met schijten. Het recept 'Froukje zegt iets en dan Gordon roept iets over een grote lul of Johnny Heitinga of een natte kudt of met wie hij nu weer ruzie heeft' 5000 keer achter elkaar herhalen blijkt nu zelfs voor Radio 10 niet meer te verdedigen, dus wordt de show vanaf nu voorzien van zijwieltjes middels een nieuwe presentator. De oude presentatoren, Froukje en Gordon dus, zijn vanaf nu de SIDEKICKS van main man JAN-PAUL GROOTEGAST. Dat worden nog eens luistercijfers.

Tags: gordon, radio, succesverhalen
@Zorro | 03-11-25 | 14:59 | 115 reacties

