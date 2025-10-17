Heitinga is dan misschien niet zo'n kei in Ajax trainen, als voetballer bij Ajax kon hij best aardig het doel verdedigen. Maar zelfs de beste verdedigers worden weleens gepoort door een topaanvaller. Dergelijke Toppers vinden altijd wel een klein gaatje waardoor ze het doelgebied weten te penetreren om zich binnen de poorten van de tegenstander flink uit te leven. Nou analyseerden de voetballiefhebbers van RealityFBI op Pieter Zwartiaanse wijze een verdedigende fout van Heitinga. De analyse start 'Bij Andy in de Auto', waarin Gordon begin dit jaar vertelde dat hij het 'al wel een tijd terug' had gedaan met een Ajax-speler. Gordon, de Messi van de liefde, zei voorts dat hij die oud-speler 'vorig jaar' (in 2024 dus) met vrouw en kinderen tegenkwam op Mykonos. Geen idee hoeveel oud-Ajacieden met vrouw en kinderen Gordon hebben ontmoet op Mykonos in 2024, maar wie in ieder geval in dat jaar met zijn gezin op het Griekse eiland op zijn gat zat: John Heitinga (zie HIER). Wat je noemt JUICY JUICE. Toch is niks zeker, alles onduidelijk en stelt RealityFBI alleen maar de vraag: 'Bedoelde Gordon Heitinga?'

Zou kunnen of niet. En of wat buitenspel plaatsvindt invloed heeft op Heitinga's prestaties bij Ajax, wie zal het zeggen? In ieder geval staat het wat Heitinga vs Gordon betreft vooralsnog 1-0, want Heitinga is ondanks alles nog steeds voetbaltrainer terwijl Gordon zijn microfoon aan Maarten heeft gegeven. Trekt Johnny toch aan het langste eind!