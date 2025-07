Vroeger was Johan Derksen de hoofdredacteur van Voetbal International (het beste blad over voetbal trouwens, er is geen concurrentie, die aanstelbladen over voetbal die door 'jongens' van 45 worden volgeschreven moet je mijden als de pest en Hard Gras al helemaal) en toen klopte het misschien niet altijd wat er in het blad stond, werd er wel eens wat groot nieuws verdonkeremaand om een speler te vriend te houden, had iemand weleens een hele wedstrijd niet gezien maar er toch een beeldend verslag over geschreven, maar dat is allemaal verleden tijd, tegenwoordig is Pieter Zwart er de baas en Pieter Zwart heeft dus de hele WK-finale 1974 Nederland-West-Duitsland teruggekeken en is tot de conclusie gekomen dat 'we' er helemaal niet zijn 'ingetuind'. Leuke conclusie Pieter Zwart, ga daar maar lekker over nadenken als je door de Mona Keijzer Orde Troepen bij Lobith de grens over getrapt bent nadat onze petitie om Landverrader Pieter Zwart het land uit te zetten 15 miljoen handtekeningen heeft gekregen. Pieter Zwart. Landverrader.