Heel gek maar zojuist heeft Ajax afscheid genomen van John Gijsbert Alan Heitinga, een trainer die niet van je kan winnen en waarvan je ook niet kunt verliezen. Een trainer die zijn elftal niet liet schieten, en ook niet scoren. Een trainer die, voordat hij een fout maakte, die fout maakte. Een trainer die zichzelf in een paar maanden tijd in zekere zin waarschijnlijk onsterfelijk belachelijk heeft gemaakt. Een trainer die thuis tegen Galatasaray (0-3) een centrale middenvelder annex rechtsback op rechtsbuiten zette om een opkomende back af te stoppen die helemaal niet bleek te spelen. Een trainer die vervolgens niet ingreep, maar de boel gewoon zo liet staan. Een trainer wiens tactische besprekingen zich doorgaans beperkten tot "gewoon in je handen spugen". Een trainer die tijdens persconferenties nog dommere clichés opboerde dan hij als analist deed. Een trainer die desalniettemin ontzettend mooi kon fronsen. RIP houdoe, Sjon.

Update - Assistent Marcel Keizer ook weg, Fred Grim aangewezen als tussenpaus, directeur Alex Kroes heeft zijn positie per direct ter beschikking gesteld