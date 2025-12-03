En dan nu sport. Maar ook corona-vibes! De gestaakte eredivisiewedstrijd van afgelopen zondag wordt vanmiddag uitgespeeld, zonder publiek, in een leeg stadion. Hetwelk betekent dat de spelers weer woordelijk te verstaan zijn, bij een ziekenhuisbal, een mislukte pass of belabberd doordekken. GODTSVERDOMME WOUT, LEG DIE BAL NOU EENS AF, EGOISTISCHE DEEGSLIERT. Enfin, is het stadion dan echt helemaal leeg? Neen. Een iemand mag vandaag alsnog naar zijn laatste thuiswedstrijd. Geniet ervan ZIEKE PETER. Ook wat doneren voor de Wensenambulance kan HIERRR. Leveren die ellendige pyromalloten tenminste nog wat positiefs op. FLUITSIGNAAL

Update: Eerste daders Ajax-vuurwerk geïdentificeerd - 'stewards met geweld aan de kant gezet'.

Update: Ajax wint met 2-0. Publiekswissel voor Owen Wijndal

Ach: Zieke Peter te ziek