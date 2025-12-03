achtergrond

LIVE: Ajax - Groningen in Johan Cruijff Arena

Dinsdagmiddag half drie bord op schoot

En dan nu sport. Maar ook corona-vibes! De gestaakte eredivisiewedstrijd van afgelopen zondag wordt vanmiddag uitgespeeld, zonder publiek, in een leeg stadion. Hetwelk betekent dat de spelers weer woordelijk te verstaan zijn, bij een ziekenhuisbal, een mislukte pass of belabberd doordekken. GODTSVERDOMME WOUT, LEG DIE BAL NOU EENS AF, EGOISTISCHE DEEGSLIERT. Enfin, is het stadion dan echt helemaal leeg? Neen. Een iemand mag vandaag alsnog naar zijn laatste thuiswedstrijd. Geniet ervan ZIEKE PETER. Ook wat doneren voor de Wensenambulance kan HIERRR. Leveren die ellendige pyromalloten tenminste nog wat positiefs op. FLUITSIGNAAL
Update: Eerste daders Ajax-vuurwerk geïdentificeerd - 'stewards met geweld aan de kant gezet'.
Update: Ajax wint met 2-0. Publiekswissel voor Owen Wijndal
Ach: Zieke Peter te ziek

ONDERTUSSEN bij het stadion...

Tags: ajax, groningen, vuurwerk
@Pritt Stift | 02-12-25 | 14:30 | 87 reacties

Reaguursels

