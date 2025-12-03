LIVE: Ajax - Groningen in Johan Cruijff Arena
Dinsdagmiddag half drie bord op schoot
En dan nu sport. Maar ook corona-vibes! De gestaakte eredivisiewedstrijd van afgelopen zondag wordt vanmiddag uitgespeeld, zonder publiek, in een leeg stadion. Hetwelk betekent dat de spelers weer woordelijk te verstaan zijn, bij een ziekenhuisbal, een mislukte pass of belabberd doordekken. GODTSVERDOMME WOUT, LEG DIE BAL NOU EENS AF, EGOISTISCHE DEEGSLIERT. Enfin, is het stadion dan echt helemaal leeg? Neen. Een iemand mag vandaag alsnog naar zijn laatste thuiswedstrijd. Geniet ervan ZIEKE PETER. Ook wat doneren voor de Wensenambulance kan HIERRR. Leveren die ellendige pyromalloten tenminste nog wat positiefs op. FLUITSIGNAAL
Update: Eerste daders Ajax-vuurwerk geïdentificeerd - 'stewards met geweld aan de kant gezet'.
Update: Ajax wint met 2-0. Publiekswissel voor Owen Wijndal
Ach: Zieke Peter te ziek
Owen Wijndal 'bedankt' de lege ArenA na zijn wissel 👏😅#ajagro— ESPN NL (@ESPNnl) December 2, 2025
ONDERTUSSEN bij het stadion...
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Ajax-Groningen definitief GESTAAKT door vuurwerkidioterie
20.00 uur bord (update: bord vuurwerk) op schoot
Ajax en Henk Spaan zijn dood
Soep van de Week in Het StamCafé
105 gemeenten bang voor veel meer vuurwerk en overlast tijdens jaarwisseling
Nog één keertje knallen voordat het landelijke verbod zeer wel mogelijk ingaat
ZWARE AARDBEVING in Groningen
PANIEK! Een van de zwaarste bevingen ooit (in Groningen dan)
LIVE. Startschot HET TIJDPERK GRIM (FC Utrecht - Ajax)
Wie niet sterk is, moet Grim zijn
LIVE! Höpen öp süperstünt Ajax tegen Galatasaray
"John hier, spreek ik met de Goden? WE NEED SOME HELP!"