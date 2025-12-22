Voor gezagsgetrouwe burgers geldt dit jaar als de laatste kans om legaal vingers, handen en ogen te verliezen want vuurwerk STOPT. Na 31 december 2025 is het finito basta. Illegaal gaat de boel uiteraard en vanzelfsprekend door met de amputatiebom Cobra 6, ook na Oud en Nieuw. Maar dat doen vooral JONGEREN, die willen maar niet luisteren naar artsen of leren van krantenberichten op 1 januari en DAAROM komen chirurgen nu met de ultieme campagne om jongeren direct de dark side van de Cobra's uit te trekken en ze weer naar het licht van de sterretjes en knalerwten te begeleiden. Wat inhoudt: een EMOJI-campagne ter bewustwording van de gevaren van Cobra's en de productie van een eenarmige hoodie. Een campagne zo doordacht (want jongeren gebruiken natuurlijk emoji's en hoodies duh) dat het aantal amputaties, dat de afgelopen jaren juist toenam, wel móét gaan afnemen. Een nastrevenswaardig doel omdat het dan ook voor jongeren ineens weer leuk wordt om vrolijke Nederlandse uitdrukkingen als 'je handen dichtknijpen', 'je handen vol hebben', 'niets om handen hebben' en 'met de handen in het haar zitten' te gebruiken. Emoji's bestuderen, hoodie kopen en oppassen met Cobra's dus, beste jongeren.