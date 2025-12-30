Oh jongens het BROEIT. Afgelopen nacht in Rijnsburg: "Een groep van rond de veertig jongeren had bij een snackbar kerstbomen in brand gestoken, meldt de politie. Dat leverde een forse brand op. Toen de politie daar op af was gekomen, werd er vanuit de groep met vuurwerk naar hen gegooid. (...) De actie leidde tot tien aanhoudingen, maar de politie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties volgen." Al de hele week in het Amsterdamse Floradorp vuurpijl-'schermutselingen' met de politie, hevige ME-inzet en inmiddels voelt het volgens bewoners een beetje als "een staat van beleg". En wat te denken van het ooit gezellige Amsterdamse IJburg dat eigenlijk al het hele jaar "gebukt gaat onder jongerenterreur" en uitgebrande auto's, waar het er met de jaarwisseling waarschijnlijk niet minder op. Dan is er dit jaar ook nog eens mogelijk meer vuurwerk verkocht dan ooit tevoren, en werden er afgelopen weekend ook al in vijf steden auto's in brand gezet. Kortom, de vraag rijst: Gaat Dat Wel Goed morgenavond?