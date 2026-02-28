EERSTE LIVEBLOG HIER over de openingsaanvallen die de Amerikaanse marine en luchtmacht, geflankeerd door de Israëlische luchtmacht vanochtend vroeg uitvoerden na weken aan opbouw en MAJOR ACTION INDICATORS. Opmerkelijk detail: volgens Amerikaanse officials is het uitschakelen van Iraanse kopstukken uitbesteed aan Israël, en doet Amerika het meer grofmazige werk. En dat is overigens precies wat de Iraanse bevolking ook hoopte, omdat ze blijkbaar nogal onder de indruk waren van de chirurgische precisie tijdens de 12-daagse oorlog in juni, en weet dat The American Empire het in Irak en Afghanistan iets minder nauw nam met burgerslachtoffers. Oftewel: Israël heeft positive brand recognition in Iran. Ook heeft Israël na afgelopen juni en jaren aan spionage veel meer inlichtingen en grond-assets paraat die helpen bij het lokaliseren van doelwitten. Afijn, we gaan weer live:

Update 12:30 - Het zal menigeen verbazen maar Geert Wilders is verheugd.

Update 12:35 - Israël deelt de eerste beelden van luchtaanvallen op Iraanse doelwitten. Google Translate vertaalt de naam van de operatie als: "Harry's Gebrul".

Update 12:39 - GroenLinks/PvdA kiest lijn. Kati Piri: "De militaire aanval van de VS en Israël op Iran riskeert een regionale oorlog met talloze onschuldige slachtoffers. Deze aanval heeft geen basis in het internationaal recht. Voor het beëindigen vh illegale nucleaire programma moet via diplomatieke weg een oplossing worden gevonden. Alle inzet moet nu gaan naar de-escalatie en voorkomen van onschuldige slachtoffers. We leven mee met allen die in onzekerheid zijn over hun dierbaren in de regio." Jammer mop internationaal recht bestaat niet, next.

Update 12:47 - RAPPER BOEF GESTRAND IN DUBAI.

Update 12:48 - De Basij-ordetroepen beginnen patrouilles door Teheran. En dat maakt de stad, zoals dat heet, een 'target-rich environment'.

Update 12:51 - Nieuwe video van ground-to-air onderscheppingen in Bahrein.

Update 12:55 - Al-Jazeera bericht dat een luchtaanval een meisjes-basisschool geraakt heeft en hierbij vijf leerlingen gedood zijn. Andere ongeverifieerde berichten spreken van 'tientallen' doden, en weer anderen van specifiek 36 doden. Veel oorlogsmist, maar er lijkt in ieder geval wel iets gebeurd te zijn daar.

Update 12:59 - Hier een draad met tot nu toe geverifieerde video's van luchtaanvallen op Iran.

Update 13:01 - AFP spreekt van "significante schade" aan een taxibaan van een basis in Koeweit die ITALIAANSE TROEPEN huist.

Update 13:11 - Video's van Amerikaanse Reaper drones boven Shiraz in de Fars-provincie.

Update 13:25 - Amerikaans PATRIOT-batterij te Irak onderschept Iraanse projectielen.

Update 13:27 - Bijzonder beeld uit Qatar: (onderschepte) Iraanse ballistische raket valt verticaal naar beneden, omstanders rennen voor hun leven.

Update 13:30 - Update uit het epicentrum van de revolutie (Den Haag): politie houdt Iraanse demonstranten op afstand van de Iraanse ambassade, mogen gebouw niet benaderen.

Update 13:34 - Nog altijd bereiken Iraanse drones en raketten continu het Israëlische luchtruim, maar worden tot nu toe allemaal onderschept.

Update 13:37 - Het Israëlische N12 News bericht aangaande het lot van ayatollah Khamenei: "Regarding the chances of successfully eliminating Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei, assessments indicate the prospects “do not look bad,” pending final confirmation." Opmerkelijk optimische taal dit, 'pending final confirmation'.

Update 13:39 - Grote brand met enorme rookontwikkeling op (geëvacueerde) Amerikaanse marinebasis te Bahrein.

Update 13:54 - Hey, Saoedi-Arabië zegt 'alle capaciteiten ter beschikking te stellen' aan getroffen Golfstaten in hun verdediging of vergelding tegen Iran.

Update 14:05 - Israël publiceert nieuwe videobeelden van luchtaanvallen tegen Iraanse ballistische lanceerinstallaties.

Update 14:10 - Iraanse Shahed-drone raakt Amerikaanse marinebasis te Bahrein.

Update 14:15 - Israëlische en Iraanse oppositie-commentatoren weerspreken dat er een meisjes-basisschool aangevallen is (update 12:55): "the school is literally part of the Asif corps of the IRGC on base, which was targeted. Not only that, it’s also being used as an IRGC admin, command and medical facility at this time. Meanwhile, Anti-regime media has said no students were killed nor was the school itself the target."

Update 14:16 - Iraanse PATRIOT te Den Haag breekt door de politieblokkade, klimt over het hek en verwijdert de regime-vlag van de vlaggenmast.

Update 14:36 - Zeldzaam scherp beeld boven Syrië waarin straaljagers bijtanken.

Update 14:41 - Generaal van de Revolutionaire Garde dreigt op de Iraanse staats-tv dat tot nu pas de oudste raketten ingezet zijn, en het binnenkort wapens in zal zetten die de wereld nog nooit gezien heeft. DOUBT.

Update 14:57 - Een hooggeplaatste Israëlische official zegt dat hij 'van zijn stoel zal vallen als ayatollah Khamenei nog levend op tv verschijnt.'

Update 15:02 - Het Israëlische N12 News bericht dat volgens Israëlische officials de kans steeds hoger geacht wordt dat Khamenei gedood is.

Update 15:12 - Nieuwe video van twee Tomahawks laag over Iraans grondgebied.

Update 15:20 - Iraanse MinBuz Abbas Araghchi zei zojuist tegen NBC News dat "voor zover hij weet ayatollah Khamenei en president Masoud Pezeshkian in leven zijn". Dat klinkt alsof er niet heel veel communicerende vaten actief zijn daar. Video hier.

Update 15:25 - 'Drie bronnen bekend met de materie' zeggen tegen Reuters dat zowel de Iraanse minister van Defensie als het bovenstaande hoofd van de Revolutionaire Garde gedood zijn. Of, zoals de MinBuz dat noemt: "We zijn een of twee commandanten kwijt, maar dat is geen probleem."

Update 15:38 - De IDF deelt een explainer en korte animatie van de aanvallenreeks die het vandaag uitvoerde.

Update 15:43 - Video: Perzen op het Malieveld uitzinnig wegens de verhoogde kans dat Khamenei gedood is.

Update 15:54 - Starmer zegt dat Britse vliegtuigen 'in the sky' zijn boven het Midden-Oosten. Louter defensief natuurlijk het blijft een ultramiet.

Update 16:03 - Video: Iraans projectiel raakt het "Palm Hotel & Resort" in Dubai. NASCHRIFT: schade is wel heel beperkt, het lijkt te gaan om een restant van een onderschepte raket, niet de raket en springkop zelf.

Update 16:10 - Volgens Iraanse staatszender Al-Alam TV zal ayatollah Khamenei straks een live tv-toespraak houden. Maar dan zou het wel helpen als hij nog leeft!

Update 16:23 - De Israëlische luchtmacht meldt dat de lunchpauze voorbij is en begonnen is met een nieuwe serie luchtaanvallen.

Update 16:24 - Een Iraanse drone lijkt het vliegveld te Koeweit geraakt te hebben, waarbij meerdere gewonden vielen. Video nasleep hier.

Update 16:34 - VIDEO van de inslag van het fragment/projectiel dat het Palm Hotel & Resort te Dubai raakte.

Naschrift 16:47 - Zelensky roept niet op tot de-escalatie: "Although Ukrainians never threatened Iran, the Iranian regime chose to become Putin’s accomplice and supplied him with “shahed” drones, and not only the drones themselves, but also the technologies to produce them. Iran also provided other weapons to Russia."

Update 16:52 - Video: het was WEL een (intacte) Shahed-drone die het Dubaise hotel in vloog, inclusief werkende springkop.

Update 17:14 - Welja, IRGC claimt 200 gewonde of dode Amerikaanse militairen, US CENCTOM ontkent tegen Al Jazeera. HELE GROTE X VOOR DOUBT

Update 17:19 - Er komen berichten binnen van schepen dat de Straat van Hormuz is afgesloten, daar gaat uw benzineprijs!

Update 17:23 - Israël publiceert video van Iraanse militairen die worden geraakt terwijl ze raketten af proberen te schieten

Update 17:36 - Farsnews meldt nieuwe aanvallen in Teheran, Bushehr, Urmia en de privincie Alborz