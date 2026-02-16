Obama zegt dat aliens echt zijn, interviewer vraagt niet door, Obama corrigeert later zelf: 'Geen bewijs gezien'
Verwarrend
Geen idee hoe de Amerikaanse Sonja Barend Award heet maar deze gozer krijgt 'm niet. Ene Brian Taylor Cohen interviewt Obama, stelt de vraag die iedereen ouder dan drie weleens bezighoudt, krijgt een onbevredigend antwoord, en vraagt vervolgens wat de eerste vraag is die Obama beantwoord wilde hebben toen hij president werd. Ja hoogstwaarschijnlijk deze, ontiegelijke pedaalemmer, maar goed. Wij helemaal opgewonden, wordt de eerstvolgende grote oorlog misschien helemaal geen WWIII maar een interplanetaire, niets zorgt voor meer saamhorigheid dan een gezamenlijke vijand, is het antwoord op polarisatie een nucleair gevecht met en genocide op allemaal ET-achtige mannetjes. Oorlogsverslaggevers Mosterd en Spartacus extra opgewonden, wat denk je, blijkt het allemaal mee te vallen. "I was trying to stick with the spirit of the speed round," verduidelijkt Obama op Instagram, "but since it’s gotten attention let me clarify. Statistically, the universe is so vast that the odds are good there’s life out there. But the distances between solar systems are so great that the chances we’ve been visited by aliens is low, and I saw no evidence during my presidency that extraterrestrials have made contact with us. Really!" Ja jezus jongen, dat hadden we zelf ook nog wel kunnen bedenken. Stom!
Hele interview
